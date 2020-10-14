Республика Дагестан объявляет сбор региональных команд по искусственному интеллекту на архипелаг 20.35

В рамках включения Республики Дагестан в федеральную повестку Национальной технологической инициативы Правительство Республики Дагестан объявляет сбор региональных команд на образовательный интенсив для разработчиков AI-проектов Архипелаг 20.35, организуемый Университетом 20.35, Платформой НТИ, Агентством стратегических инициатив, Фондом Сколково и Фондом содействия инновациям.

С 7 ноября по 21 ноября 2020 года будет проводиться образовательный интенсив Архипелаг 20.35, предназначенный для разработчиков AI-проектов. Это особенный проект с инновационными подходами к обучению.

По результатам отборочного тура 1000 лучших AI-команд получат возможность дальнейшего развития с поддержкой от институтов развития и частных компаний в виде грантов или инвестиций. Уникальный подход заключается в отработке новейшей модели взаимодействия институтов развития, сферы образования и отраслей по «инкубированию» технологических команд. Доступ к онлайн-курсам и сервисам, инсайты, обучение развитию проектов, круглосуточная поддержка со стороны организаторов, возможность развить свои навыки и получить новую полезную информацию — всё это и многое другое ждет каждого участника интенсива.

Цель интенсива – радикальное увеличение числа команд и стартапов, реализующих в Российской Федерации проекты, связанные с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ), в преддверии планируемого к запуску в конце 2020 года Федерального проекта по развитию ИИ.

На мероприятии будут раскрыты темы искусственного интеллекта и его важности в повседневной жизни человека, а именно:

применение технологий ИИ при создании продуктов для новых рынков Национальной технологической инициативы;

применение технологий ИИ в сочетании с другими сквозными технологиями Национальной технологической инициативы;

применение технологий ИИ для создания общественно-значимых сервисов;

применение технологий ИИ при работе с талантами.

Команды-участники интенсива смогут проработать свои проекты и получить до трех миллионов рублей на проведение НИОКР от Фонда содействия инновациям по программе «Старт — Цифровые технологии» и поддержку со стороны других институтов развития, корпораций, частных фондов и акселераторов.

В подбор лучших региональных команд включены все регионы России, включая Республику Дагестан, которая имеет амбицию стать самым активным и продуктивным регионом в рамках мероприятия - как с точки зрения количества, так и качества местных AI-команд.

Расписание Архипелаг 20.35:

С 10 сентября — отборочный этап;

С 27 сентября — подготовительный этап программы;

С 7 ноября — интенсив Архипелага;

21 ноября — финал с презентацией результатов акселерации.

Официальный сайт образовательного интенсива «Архипелаг 20.35»: https://ai.leader-id.ru

Университет 20.35 – первый в России университет, обеспечивающий профессиональное развитие человека в цифровой экономике и подготовку кадров, реализующих потенциал выхода и успешной конкуренции российских технологических компаний на глобальных рынках.

Официальный интернет-сайт: 2035.university

АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» - «транслятор» ценностей НТИ и навигатор в экосистеме НТИ для лидеров, команд и компаний.

Официальный интернет-сайт НТИ: https://nti2035.ru

АНО «Агентство стратегических инициатив» - «агент изменений», работающий вместе с лидерами над масштабными инициативами и объединяющий усилия общества, бизнеса и государства.

Официальный интернет-сайт: https://asi.ru