Россияне напишут «Большой этнографический диктант»

Отметим, что «Большой этнографический диктант» – это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. В этом году диктант пройдет в онлайн-формате. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. Задания будут опубликованы в 00.01 3 ноября на официальном сайте «Большого этнографического диктанта» www.miretno.ru. Они оформлены в виде теста и включают в себя: – 20 вопросов – общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников; – 10 вопросов – региональная часть, уникальная для каждого субъекта России. На выполнение задания выделяется 45 минут, максимальная сумма баллов – 100. Сразу после прохождения диктанта формируется сертификат участника с указанием результатов в электронном виде. Примечательно то, что в этом году участники смогут сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.