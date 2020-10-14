XVIII Международная олимпиада по истории авиации и воздухоплавания имени А.Ф. Можайского

01 октября 2020 года открыт прием заявок на участие в восемнадцатой Международной олимпиаде по истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф. Можайского. Олимпиада проводится ежегодно Союзом специалистов в области авиастроения «Союз авиастроителей» (до 31.12.2019г. НП «Клуб авиастроителей») и Академией наук авиации и воздухоплавания при поддержке Союза машиностроителей России.

В организации и проведении олимпиады принимают участие: Фонд содействия развитию авиационных и космических технологий (Авиакосмофонд), Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Н.Э. Баумана; Московский авиационный институт (Университет); Российский государственный гуманитарный университет, Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской академии наук.

Главная цель проведения олимпиады – популяризация авиастроительной отрасли, формирование будущего сообщества авиастроителей и успешная социализация подростков в этом профессиональном сообществе.

В олимпиаде могут участвовать все желающие юноши и девушки в возрасте от 12 до 18 лет независимо от гражданства и места проживания, добровольно изъявившие желание принять участие в олимпиаде и успешно сдавшие специальные тесты. Рабочий язык олимпиады – русский. Прием заявок ежегодно с 01 октября по 31 декабря.

Олимпиада проводится в два тура: Первый тур заочный (в сети интернет) и Второй тур очный (в виде Молодежного симпозиума).

Олимпиада, ставшая уже традиционной, ежегодно привлекает молодежь, увлекающуюся авиацией, из различных регионов России и ближнего зарубежья. В течение учебного года увлеченные авиацией юноши и девушки проходят тестирование, публикуют свои работы на сайте олимпиады olymp.as-club.ru, получают отзывы на них как от своих сверстников, так и от профессионалов, общаются с интересными людьми. Всем зарегистрированным участникам при подготовке к олимпиаде предлагаются для изучения специально разработанные курсы дополнительного дистанционного образования: «История авиации и воздухоплавания», «Люди и судьбы российской авиации», «Теоретические и инженерные основы аэрокосмической техники».

Победители Первого тура олимпиады получают Сертификаты победителей и приглашаются к участию во Втором туре.

Второй тур проходит в форме очного Молодежного симпозиума, на котором участники (победители Первого тура и представители регионов), выступают публично. Каждый участник Второго тура, при подготовке очного выступления, может получить консультации от экспертов в центрах по подготовке к олимпиаде, либо через сеть Интернет.

Победителями олимпиады считаются участники Второго тура, чьи доклады на симпозиуме заняли первое, второе и третье место. Работа Молодежного симпозиума транслируется в сеть интернет.

Председателем Оргкомитета олимпиады является президент МГТУ им. Н.Э. Баумана академик Российской академии наук Игорь Борисович ФЁДОРОВ.

Сроки проведения олимпиады: с 01 октября 2020 г. по 30 апреля 2021 г.

Прием заявок на участие — с 01 октября по 31 декабря 2020 г.

Первый тур (заочный в сети интернет) – тестирование с 01 октября по 31 декабря 2020 г.; размещение историко-исследовательских работ — с 01 октября 2020 г. по 15 января 2021 г.

Подведение итогов Первого тура — работа жюри, определение победителей (участников Второго тура) — с 16 января по 15 февраля 2021 г.

Каждый участник Второго тура не позднее 16 апреля 2021 г. должен сообщить в Оргкомитет о своей готовности к участию в Молодежном симпозиуме.

Второй тур – подготовка историко-исследовательских работ для представления на Молодежном симпозиуме – с 16 февраля по 16 апреля 2021 г.

Подведение итогов Второго тура и Молодежный симпозиум, выступление участников, работа жюри, определение победителей восемнадцатой олимпиады проводятся в Москве в апреле 2021 г.

Подробная информация об Олимпиаде на сайте: olymp.as-club.ru