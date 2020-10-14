В Даггостехуниверситете завершились курсы повышения квалификации для волонтеров по программе «Содействие развитию добровольчества (волонтерства) и взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями», пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу учебного заведения.

Ряд тренинговых встреч, организованных университетом по поручению Президента РФ, в рамках письма Министерства образования и науки РФ о включении образовательных модулей в основные профессиональные и дополнительные профессиональные образовательные программы, проходил на минувшей неделе на факультете повышения квалификации вуза.

В течение недели приглашенные гости, среди которых руководители известных добровольческих объединений, спортсмены, руководители молодежных центров и центров поддержки волонтерства, а также представители Министерства молодежи РД, делились своим опытом с молодым поколением добровольцев технического университета. Волонтеры отряда «Твори Добро» познакомились с деятельностью таких добровольческих отрядов, как «Волонтеры Победы», «Волонтеры культуры», «Волонтеры ЧС», «Волонтеры-медики». Кроме этого, на семинарах спикерами были раскрыты следующие темы: «Добровольчество и социально ориентированные НКО: определение и местоположение в обществе, законодательство, государственная политика, инфраструктура развития», «Природа инициативных групп и СОНКО», «Межсекторное взаимодействие: цели и технологии», «Методы оценки эффективности деятельности СОНКО и Волонтеры», «Волонтерская деятельность в отдельных отраслях социальной сферы и направлениях деятельности». Приоритетное внимание в обучении уделялось социальному, экологическому, спортивному, культурному волонтёрству, а также донорству и медиа-волонтерству.

В последний день курсов перед обучающимися выступила заместитель министра молодежи РД Патимат Омарова. В своей речи она подчеркнула важность развития добровольчества среди молодежи.

«Добровольчество закладывает огромную духовную базу, учит быть стойкими, толерантными, отзывчивыми, помогает нам найти в себе человека. И сегодня я бы хотела поблагодарить всех вас за ваш безвозмездный труд, за то, что вы тратите свое время, энергию, знания, силы, опыт на выполнение деятельности, которая приносит пользу нашему обществу. Также хотелось бы поблагодарить руководство вашего университета за организацию подобных курсов, благодаря которым у вас есть уникальная возможность познакомиться, а также перенять опыт у своих коллег, которые на протяжении многих лет занимаются этим делом», – сказала замминистра.

По окончании обучения все участники получили сертификаты по повышению квалификации в волонтёрской деятельности.

В пресс-службе напомнили, что курсы будут проводиться в ДГТУ каждый месяц, желающие могут обращаться на факультет повышения квалификации и переподготовки по тел: 62-98-93.