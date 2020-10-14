Даггосуниверситет развивает билингвальное образование

«Учеба в иностранных вузах, получение двойного диплома, работа в зарубежных компаниях – вот преимущества, которые дает билингвальное образование. В 2020 году на все билингвальные программы ДГУ выделены бюджетные места», – говорится в сообщении. «Часто вуз сталкивается с тем, что студент не знает языка и не проходит вступительное испытание. Абитуриентам, у которых на руках есть сертификат об окончании языковых курсов, мы начисляем бонусные баллы», – отметила начальник учебно-методического управления ДГУ Азиза Гасангаджиева. Во всех программах какая-то часть реализуется на английском языке, исключение составляет лишь программа «Иностранные языки и межкультурный диалог» – основной язык здесь английский, а остальное преподносится на немецком или французском языке. Некоторые преподаватели-билингвы ДГУ – выпускники зарубежных учебных заведений. Одна из них – магистр права университета Бирмингема (Великобритания), старший преподаватель кафедры конституционного и международного права ДГУ Дина Бийгишиева. Она рассказывает: «Даже в онлайне стараюсь каждый академический час наполнять интерактивом. Экспресс-опросы, ментиметр, презентации и работы в группах стали уже рабочими инструментами. Умение «владеть» аудиторией – это большое искусство, потому как внимание студента сегодня нужно заслужить, а не относится к нему как к чему-то должному». По мнению Бийгишиевой, главный плюс обучения на английском языке – это читать и понимать первоисточники в оригинале: «Владение языками расширяет нам горизонты познания. Я убеждена, что международное право необходимо познавать на языке его автора. Ничто не сравниться с удовольствием понимания оригинала, а не перевода, например, текста решения Европейского суда по правам человека». «У студентов-психологов сложности возникали, все-таки это не выпускники факультета иностранных языков. Плюс некоторые студенты изучали немецкий язык, что также добавляло некоторые трудности. Но вместе мы справились», – вспоминает первый выпуск магистров-билингвов доцент кафедры психологии развития и профессиональной деятельности ДГУ Руслан Борисов. Билингвальное образование в ДГУ запущено по инициативе проректора по учебной работе Магомеда Гасанова. Первых магистров-билингвов по направлениям подготовки «Юриспруденция», «Психология» и «Лингвистика» ДГУ выпустил в 2019 году. Выпуск студентов направлений «Экономика» и «Менеджмент» был в 2020 году, а магистранты по направлению «Фундаментальная информатика и информационные технологии» закончат учебу в 2021 году.