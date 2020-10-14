ЗАМАНА - Минэкономразвития Дагестана продолжает серию выездных встреч с предпринимателями горной зоны

Минэкономразвития Дагестана продолжает серию выездных встреч с предпринимателями горной зоны

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14 октября, 2020. Среда 14:20
Минэкономразвития Дагестана продолжает серию выездных встреч с предпринимателями горной зоны

Первый замминистра экономики и территориального развития РД Светлана Абдулкадырова и председатель Общественного совета Минэкономразвития Шахмардан Мудуев накануне провели встречу с возможными участниками госпрограммы «Социально-экономическое развитие горных территорий РД», сообщили информагентству в пресс-службе ведомства.

Минэкономразвития Дагестана продолжает серию выездных встреч с предпринимателями горной зоны
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По словам собеседника агентства, мероприятие прошло в администрации Хунзахского района, где собрались предприниматели Хунзахского, Шамильского и Тляратинского районов.

Светлана Абдулкадырова рассказала собравшимся об условиях участия предпринимателей в программе и мерах господдержки, направленных на развитие реального сектора экономики горной зоны.

«Документы на участие в госпрограмме необязательно везти в министерство экономики, их можно подать через МФЦ. Мы можем рассмотреть документы и дополнительно поработать с предпринимателями, проконсультировать их и помочь в составлении пакета документов», – сказала Абдулкадырова.

Говоря о нынешнем состоянии горных районов, Шахмардан Мудуев заявил о необходимости подобной поддержки, так как жители горных районов республики имеют тяжелые условия для проживания и работы.

«Окончательная цель этой программы – поддержать производителей, находящихся и работающих в горной части. Переход наших горцев в правовое поле даёт возможность государству оказывать им соответствующую финансовую помощь», – заявил Мудуев.

В этот же день делегация посетила и Ботлихский район.

Отметим, что прием заявок на участие в программе продлится до 27 октября. Подробности об участии – на сайте Минэкономразвития Дагестана (minec-rd.ru)

 

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