Телеканал «Моя Планета» в рамках документального проекта о птице счастья посетит остров Тюлений Кизлярского района

Автор посвятил произведение вечному поиску человеком непреходящего символа счастья и познания бытия. Этому и будет посвящена сюжетная линия российского документального телепроекта.

Ведущий телеканала Андрей Панкратов отправится в «добровольный кавказский плен», чтобы по-настоящему плениться нашим краем и составить подробный видео-путеводитель. В рамках пятидневного путешествия по Дагестану съемочная группа посетит Ботлихский фруктово-консервный завод, легендарное село ювелиров и кузнецов Кубачи, самый древний и южный город России Дербент, школу канатоходцев в городе Дагестанские огни и село Первомайское, где разводят кавказских овчарок.

Содействие при реализации документального проекта оказывают Управление Главы и Правительства Республики Дагестан по информационной политике и Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан.

Начнется большое путешествие по Дагестану с острова Тюлений, который назван в честь «краснокнижной» морской нерпы, обитающей в водах Каспия. Второе название у острова «Птичий». Имя дали местные жители из-за обилия обитающих на нем пернатых. Здесь и предстоит телепутешественнику отыскать свой «синий символ счастья», который надо уметь увидеть, потому что он везде и повсюду как солнечный свет.

По словам продюсера проекта Райхан Ливадной телеэкспедиции остров интересен из-за своей малодоступности. Чтобы доплыть до песчаной гряды от «большой земли», надо преодолеть по морю как минимум 40 км к северо-востоку от мыса «Суюткина коса».

Конечной целью посещения острова является установка флага телепроекта, а также встреча с местными жителями, главными хранителями заповедного уголка – начальником местной метеостанции (официальное название которой «труднодоступная») Иваном Гладковым, метеорологами Владимиром Амировым и Станиславом Веньягуевым.

Съемочный процесс на территории Кизлярского района осуществляется при содействии Администрации муниципалитета. Как отмечает руководство района, остров Тюлений имеет особый статус в рамках одного из участков Дагестанского государственного заповедника.

«Это уникальный уголок дагестанской природы. Установление строгого природоохранного режима на острове служит делу не только защиты этого уникального места обитания редких представителей фауны, но и более эффективной борьбы против отлова браконьерами морских обитателей Каспийского моря, занесенных в Красную Книгу во всей северо-западной акватории Седого Каспия», - сказал Врио Главы Кизлярского района Аким Микиров.

В настоящее время остров мало обитаем. Здесь самостоятельно функционирует два хозяйства. Одно ведут работники Гидрометцентра республики, а второе - частный предприниматель, занимающийся на острове животноводством. Из строений сохранились стены часовни, построенной в самом конце XIX века. В первой половине XX века рядом с ней выстроили рыбзавод, который в те годы располагался в ста метрах от берега. За последние десятилетия, в процессе повышения уровня моря, развалины этого небольшого рыбоперерабатывающего предприятия и нескольких холодильных цехов оказались у самого уреза Каспия.

Стоит отметить, что трансляция фильма «Кавказский пленник. Дагестан: в поисках синей птицы» пройдет в конце ноября текущего года.