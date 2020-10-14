Представители Минэкономразвития встретились с местными предпринимателями, главами сельских поселений, руководителями ГАУ МФЦ и обсудили ход реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан».
Светлана Абдулкадырова и Шахмардан Мудуев рассказали об условиях участия в программе.
При этом первый замминистра подчеркнула: «Мы готовы помочь предпринимателям правильно оформить все документы». Она также добавила, что подробная информация о программе находится в свободном доступе на сайте Минэкономразвития и в социальных сетях, а подать заявку на участие можно через филиалы МФЦ республики.
Председатель Общественного совета, в свою очередь, подчеркнул: «Главная цель реализации этой программы, которая будет функционировать до 2024 года – сохранение и развитие горных территорий. Мы, дагестанцы, должны постепенно входить в правовое поле для того, чтобы получать от государства защиту и поддержку».
Отметим, что уроженец Унцукульского района, предприниматель, который в прошлом году стал победителем программы, тоже пришел на встречу и поделился своим опытом. Он изъявил желание повторно принять участие в конкурсном отборе.
Далее встреча проходила в формате диалога. Представители Минэкономразвития ответили на вопросы, обменялись контактами с предпринимателями и заслушали предложения по корректировке программы на следующие года.