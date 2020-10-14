Бизнесу в горах Дагестана предлагают господдержку

В понедельник, 12 октября, первый замминистра экономики и территориального развития Дагестана Светлана Абдулкадырова и председатель Общественного совета Минэкономразвития РД, профессор Шахмардан Мудуев совершили рабочий визит в Гергебильский, Унцукульский и Гунибский районы.

Представители Минэкономразвития встретились с местными предпринимателями, главами сельских поселений, руководителями ГАУ МФЦ и обсудили ход реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан».

Светлана Абдулкадырова и Шахмардан Мудуев рассказали об условиях участия в программе.

При этом первый замминистра подчеркнула: «Мы готовы помочь предпринимателям правильно оформить все документы». Она также добавила, что подробная информация о программе находится в свободном доступе на сайте Минэкономразвития и в социальных сетях, а подать заявку на участие можно через филиалы МФЦ республики.

Председатель Общественного совета, в свою очередь, подчеркнул: «Главная цель реализации этой программы, которая будет функционировать до 2024 года – сохранение и развитие горных территорий. Мы, дагестанцы, должны постепенно входить в правовое поле для того, чтобы получать от государства защиту и поддержку».

Отметим, что уроженец Унцукульского района, предприниматель, который в прошлом году стал победителем программы, тоже пришел на встречу и поделился своим опытом. Он изъявил желание повторно принять участие в конкурсном отборе.

Далее встреча проходила в формате диалога. Представители Минэкономразвития ответили на вопросы, обменялись контактами с предпринимателями и заслушали предложения по корректировке программы на следующие года.