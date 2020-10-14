Стартовал полуфинал конкурса «Большая перемена» в Северо-Кавказском федеральном округе

В Дагестане проходит полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди регионов Северо-Кавказского федерального округа. Торжественное открытие полуфинала состоялось сегодня, 13 октября, на площадке Научно-оздоровительного комплекса «Журавли» в г. Махачкале.

Участие в конкурсе принимают 164 школьника со всех регионов СКФО. Полуфиналистов приветствовали вице-премьер - министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова и министр по делам молодёжи РД Камил Саидов.

«Мы рады приветствовать полуфиналистов «Большой перемены» в Дагестане. Сегодня перед нами, взрослыми, стоит важная задача, – помочь вам раскрыть свои таланты и найти свои сильные стороны. Отрадно отметить, что дагестанские школьники в числе самых активных участников конкурса - более 23 тысяч ребят подали заявки и приняли участие в отборочном туре. Более 80 из них сегодня здесь, чтобы побороться за выход в финал. Я желаю всем конкурсантам удачи и ярких эмоций», – обратилась к школьникам Уммупазиль Омарова.

Удачи полуфиналистам пожелал и министр по делам молодёжи РД Камил Саидов. «Участвуя в таких конкурсах, вы открываете для себя новые возможности, и такая активность обязательно принесёт плоды», - отметил министр.

В течение трех дней полуфиналисты будут проходить тренинги на развитие soft skills, решать кейсовые задания от ведущих российских компаний и вузов и участвовать в «полезной программе» по приобщению к добровольческому движению. Также конкурсантов ожидают игры на командообразование и творческие мастер-классы.

Конкурс проходит с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Возможности площадок позволяют обеспечить меры безопасности, установленные Роспотребнадзором, в том числе присутствие медицинского персонала.

Итоги полуфинала подведут 21 октября.

Справочно:

Конкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В конкурсе принимают участие более 1 миллиона школьников из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

Конкурс проходит по 9 тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Твори!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добровольчество («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Финалистами конкурса станут 1200 человек, а победителями - 300 учащихся 9-10 классов и 300 11-классников. Учащиеся 11-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 9-10 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек», один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».