Артём Здунов: «Нам необходимо использовать весь имеющийся потенциал по созданию рабочих мест»

По вопросу мониторинга финасово-экономического состояния системообразующих организаций доложил министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов: «В наших 122 системообразующих организациях работает 37718 человек. Все они функционируют, нет организаций, приостановивших работу. В целом изменений нет».

Далее Гаджи Султанов рассказал о планах по созданию рабочих мест: «На сегодняшний день в целом создано 20586 рабочих мест - это 59,9% от плановых показателей. Лучшие в этой работе - Минстрой РД, Минтранс РД, Минсельхозпрод РД, Минкомсвязь РД. Кроме того, хотел бы предложить встречу с высшими и средними специальными учебными заведениями, так как у нас наблюдается избыток специалистов по одним направлениям (юриспруденция, экономика и управление, образование и педагогические науки), аналогично и в среднем специальном образовании. Но при этом есть недостаток специалистов в таких направлениях, как: техника и технологии строительства, информационная безопасность, сервис и туризм».

Султанов также проинформировал, что также продолжается работа по сверке предоставленных данных.

Артём Здунов идею встречи с образовательными учреждениями поддержал.

«Мы уже начали подобную работу по строителям, но есть необходимость пройтись по широкому спектру. Работа же по сверке данных должна быть продолжена, нам не нужны дутые отчёты о создании рабочих мест. Человек должен реально работать, быть защищённым, отчисления соответствующие, стаж и т.д.», - подчеркнул Председатель Правительства РД.

В завершении работы Штаба о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства рассказал врио Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Камил Магомедов: «В части предоставления субсидий мы выдали весь объём предназначенных денег по договорам лизинга в части оплаты первого платежа. По субсидированию затрат, связанных уплатой процентов по кредитам, подписано и выдано 2 заявки, а также есть 2 пакета заявок, которые мы готовим вместе с банками. Они включились в эту работу и собирают пакеты документов своих клиентов, здесь нет рисков не освоения. По всем субсидиям и мерам поддержки у нас фактически уже идёт работа на следующий год. Говоря о микрозаймах, могу проинформировать, что заключено 44 сделки на 126 млн рублей, и в работе 64 заявки на 216 млн рублей, рисков не освоения нет», - сказал, в частности, Камил Магомедов.