Датой проведения очередной сессии Президиум определил 22 октября. Она пройдет в Махачкале, в зале заседаний парламента. Начало в 13 часов.

В повестку дня предстоящей сессии предварительно включено 27 вопросов.

Сессия начнется с выступлений представителей парламентских фракций. В этой связи, Хизри Шихсаидов предложил фракциям обратить внимание на наиболее актуальные вопросы, волнующие избирателей.

Ряд вопросов депутатам предстоит рассмотреть во втором чтении.

Среди них - «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О государственных наградах Республики Дагестан», «О внесении изменений в часть 1 статьи 3 Закона Республики Дагестан «О мировых судьях в Республике Дагестан».

Касаясь законопроекта «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Республики Дагестан «О транспортном налоге», спикер парламента отметил, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекцией, важно, чтобы при изменениях в налоговом законодательстве не пострадали субъекты малого и среднего бизнеса. Комитету по экономике, инвестициям и предпринимательству следует проанализировать, уменьшилось ли их число за этот период, какие проблемы они испытывают.

В числе законопроектов - «Об установлении случаев бесплатного предоставления копий технических паспортов, оценочной и иной документации и содержащихся в них сведений», в котором устанавливаются меры оказания бесплатной помощи малообеспеченным категориям граждан в этой сфере.

Относительно проекта закона «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О физической культуре и спорте в Республике Дагестан» Хизри Шихсаидов предложил рассмотреть профильному комитету возможность законодательного закрепления нормы поощрения за успехи спортсменов –паралимпийцев на международных соревнованиях.

Оживленно прошло обсуждение законопроекта «О внесении изменения в статью 16 Закона Республики Дагестан «Об образовании в Республике Дагестан». В республиканский закон вносятся изменения, касающиеся финансирования обеспечения школьников младших классов горячим питание.

Депутаты подвергли сомнению данные о том, что в республике не готовы к обеспечению детей горячим питание 32 школы. По их мнению, особенно трудно создать соответствующие санитарным требованиям условия в отдаленных горных районах: блоки питания должны быть обеспечены канализацией, горячей и холодной водой, современным оборудованием, что требует немалых средств, которых у муниципалитетов нет. Было предложено проверить соответствие статистическим данным числа неготовых школ и изучить возможность обеспечения детей готовым горячим питанием.

Спикер парламента также поручил комитету по здравоохранению и социальной политике изучить вопрос отравления детей в дошкольных учреждениях столицы.

Несколько законопроектов, такие, как «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Дагестан «Об экологической экспертизе в Республике Дагестан», «О внесении изменений в статью 22 Закона Республики Дагестан «Об образовании в Республике Дагестан» и Закон Республики Дагестан «О мерах социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сельской местности и поселках городского типа», «О внесении изменений в статью 13 Закона Республики Дагестан «О защите прав ребенка в Республике Дагестан» и статью 7 Закона Республики Дагестан «Об ответственности родителей за воспитание и обучение детей» и другие будут предложены к первому чтению.

Предполагается, что на «Правительственном часе» с информацией на тему «О ситуации, связанной с распространением на территории Республики Дагестан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» выступит министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.

Председатель парламента обратил внимание на то, что новая коронавирусная инфекция по-прежнему является угрозой населению. Статистика свидетельствует, что всплеск заболеваемости наблюдается после массовых мероприятий: свадеб, соболезнований. В местах массового скопления не соблюдаются меры безопасности. Было предложено провести выборочную проверку соответствия требуемым санитарным нормам предприятий торговли и питания, и подготовить предложения по мерам улучшения ситуации.

Далее председатель Комитета по бюджету, финансам и налогам Сейфулах Исаков проинформировал членов Президиума о своем участии в парламентских слушаниях «О параметрах проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», которые состоялись в Совете Федерации 5 октября.