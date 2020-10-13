На заседании оперативного штаба обсудили ситуацию с распространением COVID-19 в Дагестане

Сегодня, 13 октября, под руководством премьер-министра Дагестана Артёма Здунова прошло очередное заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в РД в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, пишет РИА "Дагестан".

Одним из рассмотренных вопросов была ситуацияс распространением COVID-19 в республике.

По данным, озвученным врио руководителя Управления Роспотребнадзора по РД Ирины Алжанбековой, на сегодняшний день зарегистрировано 14 тысяч 512 случаев новой коронавирусной инфекции. «Показатель составляет 470, 2 на 100 тысяч населения, на детей до 17 лет приходится 3,9 % случаев. Ежесуточный темп прироста за последние три недели сохраняется на уровне 0,6%. Отмечено, что в структуре клинических проявлений по-прежнему преобладает пневмония, а у 30,9 % заболевших отмечалось бессимптомное течение болезни.

На прошедшей неделе эпидпроцессхарактеризовался тенденцией к снижению доли бессимптомных и тяжелых форм заболевания. Доля заболевших легкой степени тяжести, по сравнению с предыдущей неделей, находится приблизительно на одном уровне. В возрастной структуре преобладает население старше 50 лет. В социальной структуре – безработных 50%, пенсионеров – 19,5%, работающего населения – 30,4%.

В ходе эпидрасследования случаев за отчетную неделю установлено, что предполагаемыми источниками инфекции чаще всего служили близкие родственники, а также посещение мест массового скопления людей, в том числе свадеб и соболезнований.

Также Ирина Алжанбекова заметила, что заболеваемость внебольничной пневмонией продолжает снижаться. Охват тестирования населения, предусмотренный нормативными показателями, в целом по республике обеспечивается.

При этом Администрацией г.Махачкалы ведется постоянный мониторинг соблюдения санэпидтребований предприятиями торговли и общественного питания. По объектам же, не соблюдающим требования, материалы передаются в Роспотребнадзор для принятия мер.

Со своей стороны мэр Махачкалы Салман Дадаевсообщил, что работа в данном направлении совместно с Роспотребнадзором продолжается: «Наиболее серьезные нарушители рекомендаций были отобраны и в назидание другим предпринимателям к ним были применены жесткие меры. После того, как до предпринимателей было доведено, что в случае, если ими не будут соблюдаться нормы, и будут выявляться неоднократные нарушения, мы будем выходить с ходатайством о прекращении деятельностипредприятия», - пояснил мэр.

«Я думаю, это абсолютно правильно, что наказали тех, кто просто игнорирует ситуацию, тем самым ее усугубляет. Но по остальным надо стараться удержать позиции: соблюдать все правила, чтобы безопасно люди могли вести свой бизнес. Попрошу профильные министерства совместно с муниципалитетами эту работу проводить и дальше», - поручил премьер-министр региона.

Кроме того, Артём Здунов попросил Ирину Алжанбекову прокомментировать ситуацию с массовым отравлением детей в дошкольных учреждениях Махачкалы и уточнил, установлен ли источник заражения?

«Причина устанавливается. По предварительным результатам расследования, наиболее вероятным считается пищевой путь передачи инфекции.Сейчас лабораторные исследования готовы только по одному детскому саду, был обследован и персонал учреждений. Проводится расследование в отношении единого поставщика МКУ «Махачкалапродукт». Так же мы ожидаем результатов исследований проб, отобранных по запросу следственного управления у производителя молочной продукции, поставляемой во все эти дошкольные учреждения»,- заявила Ирина Алжанбекова.

Председатель Правительства РД указал на необходимость продолжения работы, но при этом обратил внимание, что времени со дня ЧП прошло уже немало.

«Пора определиться, где источник заражения. Мы должны думать не только о произошедшем происшествии, но и думать наперёд. Если дело в складах «Махачкалапродукта», то, значит, инфекция может там сохраняться»,- констатировал Артём Здунов и попросил Прокуратуру РД контролировать ситуацию в полной мере.

В свою очередь первый заместитель министра здравоохранения РД Татьяна Беляева сообщила, что по состоянию на сегодняшний день в стационаре оставалось 9 детей, их состояние стабильное, удовлетворительное, планируется скорая выписка.