ЗАМАНА - В Дагестане профсоюз медработников организовал онлайн-эфиры для врачей

В Дагестане профсоюз медработников организовал онлайн-эфиры для врачей

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13 октября, 2020. Вторник 17:38
В Дагестане профсоюз медработников организовал онлайн-эфиры для врачей

Республиканский профсоюз работников здравоохранения совместно с партийным проектом «Единой России» – «Здоровое будущее» охватил онлайн-эфирами по вопросам здравоохранения 32 тысячи врачей разных специальностей. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе профсоюзной организации.

В Дагестане профсоюз медработников организовал онлайн-эфиры для врачей
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Эфиры проводятся на официальных страницах профсоюза врачей в Facebook и Instagram.

В пресс-службе отметили, что решение перевести обсуждение актуальных вопросов медицины и проблем здравоохранения с врачами в виртуальную плоскость было принято в связи с неблагоприятной по коронавирусной инфекции обстановкой в стране. Также удаленно (посредством электронной почты и телефона) можно составлять обращения и задавать вопросы руководству профсоюзной организации.

«Дистанционное общение мы выбрали, чтобы оставаться на связи с коллегами, видеть реальную картину происходящего в медучреждениях и знать, что больше всего волнует медработников», – отмечает председатель Дагестанской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ, член комитета НС РД, заслуженный врач РФ Зумруд Бучаева.

Она также сообщила, что только за первый месяц онлайн-эфиров профсоюзу удалось оказать помощь в решении проблем более ста медработников.

 

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