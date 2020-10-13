В Дагестане профсоюз медработников организовал онлайн-эфиры для врачей

Республиканский профсоюз работников здравоохранения совместно с партийным проектом «Единой России» – «Здоровое будущее» охватил онлайн-эфирами по вопросам здравоохранения 32 тысячи врачей разных специальностей. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе профсоюзной организации.

Эфиры проводятся на официальных страницах профсоюза врачей в Facebook и Instagram.

В пресс-службе отметили, что решение перевести обсуждение актуальных вопросов медицины и проблем здравоохранения с врачами в виртуальную плоскость было принято в связи с неблагоприятной по коронавирусной инфекции обстановкой в стране. Также удаленно (посредством электронной почты и телефона) можно составлять обращения и задавать вопросы руководству профсоюзной организации.

«Дистанционное общение мы выбрали, чтобы оставаться на связи с коллегами, видеть реальную картину происходящего в медучреждениях и знать, что больше всего волнует медработников», – отмечает председатель Дагестанской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ, член комитета НС РД, заслуженный врач РФ Зумруд Бучаева.

Она также сообщила, что только за первый месяц онлайн-эфиров профсоюзу удалось оказать помощь в решении проблем более ста медработников.