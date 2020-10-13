ЗАМАНА - Первые прогулочные яхты дагестанского производства появятся в Махачкале

Первые прогулочные яхты дагестанского производства появятся в Махачкале

Автор
13 октября, 2020. Вторник 17:34
Первые прогулочные яхты дагестанского производства появятся в Махачкале

С процессом изготовления первых прогулочных катеров на АО «Стеклопласт» сегодня, 13 октября, ознакомился руководитель министерства промышленности и торговли Дагестана Батыр Эмеев, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства. 

Первые прогулочные яхты дагестанского производства появятся в Махачкале
Информация

Первые образцы были представлены Эмееву генеральным директором компании Арсеном Курбановым. «Первые катера уже прошли тестовые испытания на открытом море. Все прошло удачно. Мы пока изготовили две четырехметровые яхты и заканчиваем работать над девятиметровой», – рассказал руководитель организации. Как подчеркнул Батыр Эмеев, это станет большим подспорьем для развития туристической отрасли в регионе. «Развитию туристического кластера, который может стать локомотивом социально-экономического развития, руководством Дагестана уделяется значительное внимание. У “Стеклопласта” есть колоссальные возможности в этом направлении, а Минпромторг в свою очередь готов оказать всяческую поддержку для увеличения производственных мощностей и получения первых заказов», – отметил Эмеев. В пресс-службе сообщили, что предприятие занимается производством продукции серийного назначения: крупногабаритных изделий, стеклопластиковых контейнеров, которые являются специальными комплектующими изделиями для военной техники, вооружения и используются в производстве зенитных авиационных и крылатых ракет. Основным заказчиком является министерство обороны России для ОАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие».

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top