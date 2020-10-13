Первые прогулочные яхты дагестанского производства появятся в Махачкале

Первые образцы были представлены Эмееву генеральным директором компании Арсеном Курбановым. «Первые катера уже прошли тестовые испытания на открытом море. Все прошло удачно. Мы пока изготовили две четырехметровые яхты и заканчиваем работать над девятиметровой», – рассказал руководитель организации. Как подчеркнул Батыр Эмеев, это станет большим подспорьем для развития туристической отрасли в регионе. «Развитию туристического кластера, который может стать локомотивом социально-экономического развития, руководством Дагестана уделяется значительное внимание. У “Стеклопласта” есть колоссальные возможности в этом направлении, а Минпромторг в свою очередь готов оказать всяческую поддержку для увеличения производственных мощностей и получения первых заказов», – отметил Эмеев. В пресс-службе сообщили, что предприятие занимается производством продукции серийного назначения: крупногабаритных изделий, стеклопластиковых контейнеров, которые являются специальными комплектующими изделиями для военной техники, вооружения и используются в производстве зенитных авиационных и крылатых ракет. Основным заказчиком является министерство обороны России для ОАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие».