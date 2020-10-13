В понедельник, 12 октября, Первый заместитель Председателя Правительства Дагестана Анатолий Карибов встретился с членами жюри VI Международного фестиваля русских театров.

Среди них известные деятели культуры: Александр Мягченков, Валерий Подгородинский, Ювеналий Калантаров, Елена Покорская и Гулизар Султанова. Во встрече также приняли участие министр культуры РД Зарема Бутаева, организатор фестиваля, директор Русского театра им. М. Горького Тимур Магомедов и режиссер, директор Дагестанского государственного кумыкского музыкально-драматического театра Скандарбек Тулпаров.

Напомним, VI Международный фестиваль русских театров республик Северного Кавказа, стран Черноморско-Каспийского региона, ближнего и дальнего зарубежья стартовал в Дагестане 5 октября. В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией масштабное культурное мероприятие прошло в режиме онлайн. Со спектаклями выступили коллективы русских театров, в числе которых труппы из Германии, Азербайджана, Сербии, Москвы и Украины. Из регионов России в фестивале приняли участие театры из Казани, Черкесска, Назрани, Нальчика, Грозного, Элисты, Астрахани и Дагестана. Коллективы представили лучшие спектакли по произведениям русской классической и современной драматургии. Русский театр им. М. Горького был представлен спектаклями «Васса Железнова» и «Ричард III».

Тепло поприветствовав участников фестиваля на дагестанской земле, Анатолий Карибов высоко оценил роль искусства в жизни человека. Этому направлению, по его словам, в республике уделяется заслуженное внимание. «Мы очень рады приветствовать вас в Дагестане. На этот год было запланировано очень много мероприятий в сфере культуры, многое делается в рамках реализации нацпроекта «Культура». Несмотря на сложный период, мы ищем пути для проведения крупных международных событий, которые зарекомендовали себя. При этом строго следуем требованиям Роспотребнадзора по РД», – сообщил, в частности, Первый вице-премьер.

В свою очередь Зарема Бутаева добавила: «С соблюдением требований Роспотребнадзора мы реализовали такие масштабные проекты, как Х Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы», XIII Международный музыкальный фестиваль «Порт-Петровские Ассамблеи», VIII фестиваль духовых оркестров «Дагестанские фанфары». Конечно, было проще их отменить, но все деятели культуры смогли переформатировать работу, благодаря чему фестивали состоялись».

Поделились своими впечатлениями и гости. Так, театровед Валерий Подгородинский отметил, что если 30 лет назад специалисты из театральной среды сошлись бы во мнении, что театральным центром Северного Кавказа является РСО-Алания, то сейчас большинство назвало бы культурным центром Дагестан. Высокую оценку он дал спектаклю Русского театра «Ричард III» по пьесе Уильяма Шекспира, добавив при этом, что это новое слово в дагестанском театральном искусстве и актёры прекрасно справились со своими задачами. По мнению Валерия Подгородинского, этот спектакль должны увидеть в столице страны, в том числе организаторы российской национальной театральной премии «Золотая маска». Кроме того, он выразил довольство тем, что, несмотря на особенности онлайн-формата, удалось посетить Дагестан и принять участие в данном мероприятии.

О значимости визита в Дагестан известных деятелей культуры сказала в своём выступлении заслуженный деятель искусств России Гулизар Султанова. В регион прибыли специалисты, которые в рамках фестиваля провели мастер-классы по сценической речи, сцендвижению, режиссуре и актерскому мастерству. За организацию подобной творческой лаборатории она выразила особую признательность.

Со своей стороны режиссёр Ювеналий Калантаров согласился с мнением о том, что Махачкала может бороться за звание культурной столицы Северного Кавказа. При этом упор он также сделал на дальнейшем совершенствовании театрального искусства: «Фестиваль хорош тем, что здесь проходит учёба с привлечением специалистов. Моё пожелание – сделать это системой, подключив Москву, Питер, лучших специалистов, чтобы они поработали с актёрами. Сколько артист живёт, столько он должен учиться. И я думаю, вы сможете это организовать на основе фестиваля. Фестиваль может быть не только театральный, а может быть фестиваль культуры, искусств, гуманитарных наук».

Со своей стороны российский тележурналист и актер Александр Мягченков упомянул высокий уровень организации фестиваля, несмотря на продиктованные угрозой распространения коронавирусной инфекции сложности. «Этот фестиваль имеет своё лицо. Я постараюсь сделать то, что от меня зависит, чтобы о фестивале услышали и узнали о театральной жизни Дагестана, потому что она очень интересна», – заверил он.

В рамках неформального общения были озвучены и другие предложения, которые планируется проработать. Подытоживая, Анатолий Карибов выразил заинтересованность в развитии сферы культуры в Дагестане. Связал он развитие культуры и с туризмом, обозначив при этом перспективы развития именно событийного туризма.

Ранее министр культуры РД Зарема Бутаева также встретилась с деятелями культуры, каждому из членов жюри была вручена Благодарность за активное участие в фестивале.