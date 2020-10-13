Под руководством Первого заместителя Председателя Правительства РД Анатолия Карибова обсудили сегодня, 12 октября, реализацию в республике госпрограммы «Доступная среда».

В рамках программы по всей стране, начиная с 2011 года, ведется работа по адаптации социальных объектов под потребности и возможности людей с ограничениями здоровья. Речь идет о поликлиниках и аптеках, магазинах и спортивных сооружениях, банках, кинотеатрах и прочих общественных учреждениях. Все они обязаны организовать пространство и доступ таким образом, чтобы инвалиды беспрепятственно могли получать товары и услуги.

В Дагестане в данной программе участвует в этом году 11 муниципалитетов.

В ходе совещания все 7 министерств, задействованных в реализации «Доступной среды» в регионе, отчитались о проделанной работе.

В целом было отмечено, что заключенные контракты исполняются в сроки, и уже до конца ноября мероприятия, предусмотренные госпрограммой, будут исполнены. В том числе Минтрудом региона в рамках обеспечения доступной среды ведется подготовка сурдопереводчиков, а Министерством информатизации, связи и массовых коммуникаций РД проводится работа по субтитрированию телевизионных программ. Кроме того, специально оборудуются для людей с ограниченными возможностями школы и детские сады, для маломобильных групп адаптируются автостанции и вокзалы, закупается подвижной состав для инвалидов, в городах республики оснащаются сфетофорные объекты устройствами звукового сопровождения.

«Финансирование программы в этом году значительно увеличено, за счет чего планируется оборудовать 168 социальных объектов. Это достаточно много. Самое главное – вовремя освоить эти средства. Прошу еженедельно докладывать о результатах и держать на контроле своевременность заключения и реализации контрактов по данному направлению», - поручил коллегам из министерств Первый вице-премьер Дагестана.