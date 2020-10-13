Резиденты ТОСЭР в Дагогнях продолжают реализацию инвестпроектов по созданию новых производств

Ход реализации инвестиционных проектов на ТОСЭР «Дагестанские Огни» в режиме ВКС обсудили сегодня, 12 октября, под руководством заместителя министра экономики и территориального развития РД Гаджиамина Рамалданова.

На указанной ТОСЭР свои инвестиционные проекты реализуют 5 предприятий-резидентов: ООО "Огнигазоблок" (производство неавтоклавного газобетона), ООО "Дагогнинский завод строительных материалов" (производство пеплоблоков), ООО "ЮгРесурс" (строительство бетоносмесительного завода), ООО "Агростройтехнология" (организация производства деревянной тары - ящиков, контейнеров, паллет) и ООО "Транстрейд (строительство логистического центра).

Совместно с представителями администрации г. Дагестанские Огни каждый проект был рассмотрен отдельно, обсуждены этапы реализации и имеющиеся у резидентов проблемы.

На ООО «Огнигазоблок» ведутся работы по ремонту помещения, уже установлено оборудование. Проводится работа с микрофинансовой компанией «Даглизингфонд» по привлечению займа для пополнения оборотных средств.

Проект ООО «Дагогнинский завод строительных материалов» готов на 80%. Отремонтировано помещение, оборудование завезено и ведутся работы по его монтажу. В настоящее время совместно с администрацией моногорода Дагестанские Огни решается вопрос обеспечения электроэнергией.

Администрацией города решается вопрос с отводом сточных вод с площадки, где реализуется инвестпроект ООО «Транстрейд».

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Гаджиамин Рамалданов напомнил участникам совещания об обязательствах резидентов в части создания рабочих мест и объема привлеченных инвестиций.

По итогам совещания администрации моногорода Дагестанские Огни поручено усилить работу по содействию в реализации инвестиционных проектов резидентов ТОСЭР в части создания необходимой инфраструктуры.