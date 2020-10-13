ЗАМАНА - В Агульском районе ремонтируют семикилометровый участок дороги

В Агульском районе ремонтируют семикилометровый участок дороги

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13 октября, 2020. Вторник 12:15
В Агульском районе ремонтируют семикилометровый участок дороги

В рамках государственной программы РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан» ведется маршрутный ремонт на автомобильной дороге Мамраш -Ташкапур - Араканский мост на участке км 44,5 – км 52.

В Агульском районе ремонтируют семикилометровый участок дороги
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 На сегодняшний день на объекте завершены работы по расширению земляного полотна, подходят к концу работы по укладке асфальтобетонного покрытия протяженностью 7,5 км. Кроме того, проведен ремонт двух водопропускных труб и трех мостовых сооружений. Ведутся подготовительные работы по обустройству дороги с установкой новых дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков и нанесению горизонтальной дорожной разметки.

 Автомобильная дорога Мамраш-Ташкапур-Араканский мост является самой протяженной дорогой региона, которая обеспечивает транспортную связь 8 районов Дагестана и является единственной дорогой, ведущей в Агульский район. Данная дорога имеет важное значение для жителей района и напрямую влияет на социально-экономическое развитие муниципалитета. Дорога уже много лет нуждалась в ремонте, который в последний раз проводился в 2003 году.

 Ремонт автомобильной дороги Мамраш-Ташкапур-Араканский мост на участке км 44,5 – км 52 значительно повысит безопасность дорожного движения на одном из важных направлений опорной сети автодорог Дагестана. Завершение ремонта семикилометрового участка запланировано на конец октября текущего года.

 

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