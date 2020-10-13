ЗАМАНА - У отравившихся в Махачкале детей выявлена дизентерия

У отравившихся в Махачкале детей выявлена дизентерия

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13 октября, 2020. Вторник 12:10
У отравившихся в Махачкале детей выявлена дизентерия

Результаты исследования материалов, взятых на анализ от поступивших с пищевым отравлением детей, выявили наличие в них возбудителей дизентерии и ротавирусы. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РД.

У отравившихся в Махачкале детей выявлена дизентерия
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На прошедшей в правительстве региона санитарно-противоэпидемической комиссии, где обсудили недавнюю вспышку ОКИ среди воспитанников ряда махачкалинских ДДУ, о ситуации доложила врио руководителя Управления Роспотребнадзора по РД Ирина Алжанбекова.

«С 8 по 11 октября было зафиксировано 75 случаев ОКИ среди организованного детского населения, из которых в 47 случаях (легкая и средняя степени тяжести) потребовалась госпитализация. Амбулаторно медицинскую помощь получают 28 детей», – сообщила Алжанбекова.

Также она отметила, что вспышки были зафиксированы в пяти детсадах № 41, № 35, № 66, № 59 и № 88. Кроме того, единичные случаи заболеваний регистрировались еще в 7 ДДУ и 7 школах.

Эпидемиологическое расследование показало, что наиболее вероятный путь инфицирования детей – пищевой (через продукты или готовые блюда). Результаты исследования анализов 28 пациентов в более 90% показали присутствие ДНК бактерии дизентерии и ротавирусов.

Данные проб (продуктов, воды, готовой продукции и с поверхностей инвентаря) взятых из учреждений, где фиксировались вспышки, еще не расшифрованы. В настоящий момент из соображений безопасности деятельность пяти детсадов приостановлена.

Параллельно ведется проверка поставщика продукции – МКУ «Махачкалапродукт».

 

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