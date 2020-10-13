ЗАМАНА - Дагестан закупит оборудование для выявления фальсифицированных продуктов в соцучреждениях

Дагестан закупит оборудование для выявления фальсифицированных продуктов в соцучреждениях

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13 октября, 2020. Вторник 12:02
Дагестан закупит оборудование для выявления фальсифицированных продуктов в соцучреждениях

Накануне министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов провел совещание на тему противодействия поставам фальсифицированной продукции в соцучреждения Дагестана. Об этом РИА «Дагестан» сообщили в пресс-службе ведомства.

Дагестан закупит оборудование для выявления фальсифицированных продуктов в соцучреждениях
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В совещании приняли участие члены рабочей группы по противодействию обороту фальсифицированных продуктов питания Общественной палаты России, представители республиканских министерств и ведомств и другие.

В начале встречи Абзагир Гусейнов отметил, что для предотвращения поставок в соцучреждения республики низкокачественных продуктов питания, представители ответственных органов Дагестана проводятся инспекции в организациях занимающихся закупками продуктов питания.

«К сожалению, в некоторых из них обнаружили продукты, не соответствующие нормам. Такие же рейды проводились на Махачкалинском рынке №2, там удалось выправить ситуацию, особенно в плане ветеринарии», – рассказал министр.

Также Абзагир Гусейнов объявил, что при содействии Правительства республики из бюджета выделят 10 млн рублей на закупку специального оборудования, которые позволяют выявить наличие вредных компонентов в продуктах.

Министр предложил четыре шага для решения проблем с фальсификатами. Первое, что необходимо, это создание условий для закупки продуктов питания местных производителей. Второе необходимое условие – это отдавать предпочтение тем производителям, которые уже имеют хороший опыт и стабильно предоставляют качественную продукцию.

В-третьих, важно создать систему общественного мониторинга. Благодаря этому можно немедленно реагировать на нарушения. К примеру, это могут быть группы в мессенджерах куда включат всех заинтересованных и ответственных лиц.

Последним пунктом в рамках борьбы с фальсификатами министром было предложено организовывать для всех заинтересованных лиц лекции и семинары со специалистами обучающим основам товароведения.

 

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