ЗАМАНА - Минюст Дагестана объявляет конкурс журналистских работ «Будни Дагестанской полиции»

Минюст Дагестана объявляет конкурс журналистских работ «Будни Дагестанской полиции»

Автор
13 октября, 2020. Вторник 08:25
Минюст Дагестана объявляет конкурс журналистских работ «Будни Дагестанской полиции»

Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций объявило о начале приема документов на конкурс журналистских работ «Будни дагестанской полиции», который инициирован Министерством юстиции региона. 

Минюст Дагестана объявляет конкурс журналистских работ «Будни Дагестанской полиции»
Информация

В конкурсе могут участвовать редакции СМИ (печать, телевидение, радио, интернет), творческие группы, журналисты, внештатные авторы.
Каждый участник может представить конкурсную работу индивидуально или в составе творческого коллектива. Конкурсные работы представляются по номинации «Будни дагестанской полиции» – материалы, освещающие деятельность сотрудников органов внутренних дел, активную работу творческого коллектива СМИ по взаимодействию с Министерством внутренних дел по Республике Дагестан в части освещения деятельности органов внутренних дел. В заявлении необходимо указать фамилию, имя и отчество автора материала, место работы, занимаемую должность, адрес места жительства, контактный телефон. Авторы, занявшие призовые места, награждаются дипломами и ценными подарками.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top