В конкурсе могут участвовать редакции СМИ (печать, телевидение, радио, интернет), творческие группы, журналисты, внештатные авторы.
Каждый участник может представить конкурсную работу индивидуально или в составе творческого коллектива. Конкурсные работы представляются по номинации «Будни дагестанской полиции» – материалы, освещающие деятельность сотрудников органов внутренних дел, активную работу творческого коллектива СМИ по взаимодействию с Министерством внутренних дел по Республике Дагестан в части освещения деятельности органов внутренних дел. В заявлении необходимо указать фамилию, имя и отчество автора материала, место работы, занимаемую должность, адрес места жительства, контактный телефон. Авторы, занявшие призовые места, награждаются дипломами и ценными подарками.
Минюст Дагестана объявляет конкурс журналистских работ «Будни Дагестанской полиции»
- Автор Мадина
- 13 октября, 2020. Вторник 08:25
Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций объявило о начале приема документов на конкурс журналистских работ «Будни дагестанской полиции», который инициирован Министерством юстиции региона.
В конкурсе могут участвовать редакции СМИ (печать, телевидение, радио, интернет), творческие группы, журналисты, внештатные авторы.
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