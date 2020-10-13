В Кизляре прошел Фестиваль казачьей культуры

На нем присутствовали представители делегаций Кизлярского особого приграничного окружного казачьего общества, Терского войскового казачьего общества, городского и районных казачьих обществ; казаки Шелковского района, побратимы станицы Незлобненской Терско -Сунженского казачьего округа. Мероприятие началось после обязательной молитвы и благословения отца Павла. Под торжественный марш казак верхом на лошади пронес и водрузил знамя округа рядом с российским триколором. И праздник начался. В этот день в адрес виновников торжества было сказано немало добрых слов, пожеланий, поздравлений. Был зачитан приказ атамана В. Кузнецова о награждении Крестом Терского войскового казачьего Общества казаков, активно содействовавших возрождению казачества России, а также за значительный вклад в дело государственного становления Терского казачьего общества на Северном Кавказе и в связи с 30-летием возрождения ТКВ. Также за выдающиеся заслуги многие казаки и казачки были отмечены наградами разного достоинства, почетными нагрудными знаками, которые им вручил атаман Кизлярского окружного казачьего общества Виктор Коваленко Фестиваль прошел весело и колоритно. Торжество длилось несколько часов и превратилось в красочное представление, в котором участвовали все: убеленные сединами старики, и молодое поколение, казачки, казаки и приглашенные лица. Гостям и приглашенным были продемонстрированы этнокультурные выставки «Казачье подворье», «Уголок казачьего быта», показан мастер-класса по плетению ногайки. Проводились конкурсы по традиционным видам казачьих состязаний: рубка шашкой, работа арапником и ногайкой. Интересной и зажигательной была и концертная программа, в которой участвовали Государственный кизлярский терский ансамбль казачьей песни, народный ансамбль русской песни «Яблонька» с солисткой, заслуженным работником культуры Республики Дагестан Натальей Курбановой, детский коллектив МКОУ «Кизлярская гимназия №6», фольклорный коллектив «Рыбачки», фольклорный коллектив «Рябинушка». Завершая мероприятие, атаман КОПОКО ТВКО В. Коваленко, обращаясь к присутствующим, еще раз поздравил их со знаменательной датой и сказал, что Кизлярские казаки шли и будут уверенно идти в направлении своего исторического развития. А опорой их были, есть и будут исторические корни, духовные и морально-нравственные ценности и, конечно же — новые стратегические ориентиры.