ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в заседании оперативного штаба Минсельхоза России

Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в заседании оперативного штаба Минсельхоза России

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13 октября, 2020. Вторник 08:02
Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в заседании оперативного штаба Минсельхоза России

Заместитель Председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в работе заседания оперативного штаба Министерства сельского хозяйства РФ по вопросам реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в заседании оперативного штаба Минсельхоза России
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Заседание под председательством главы Минсельхоза России Дмитрия Патрушева прошло в режиме видеоконференцсвязи. Дмитрий Патрушев напомнил, что в 2020 году на реализацию мероприятий программы «Комплексное развитие сельских территорий» в федеральном бюджете предусмотрено 35,9 млрд рублей. Большая часть этих средств была направлена в регионы. Выступивший в рамках ВКС Абдулмуслимов сообщил, что в целях реализации мероприятий Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в текущем году Республика Дагестан заключило с Минсельхозом России 4 соглашения, в рамках которых республика взяло на себя обязательство строительства 17 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе 13 вводимых в эксплуатацию в текущем году; реконструкцию 7 км автомобильных дорог в 3-х населенных пунктах; улучшить жилищные условия  граждан сельской местности на 10624 м2 жилья; реализовать 54 проекта по благоустройству сельских территорий; приобретение 7 единиц специализированного транспорта для обслуживания социальных объектов на селе, обеспечить комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку ООО «Нива» в с. Сар-сар Кизлярского района; а также обеспечить оплату практики и проживания 40 работников сельхозпредприятий обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования подведомственных Минсельхозу России. Общая сумма средств, предусмотренных в рамках соглашений, составляет 1 060,3 млн руб., в том числе средства федерального бюджета – 950,8 млн руб., республиканского бюджета – 85,9 млн руб. и внебюджетных источников – 23,6 млн рублей. «Намеченные госпрограммой все индикаторы будут выполнены в полном объеме», - заверил вице-премьер Правительства Дагестана.

 

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