В Дагестане стартует полуфинал Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»

13 октября 2020 года стартует третья волна полуфиналов Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – в Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах (Республике Дагестан и Ярославской области).

В Дагестане полуфинал конкурса пройдёт на площадке Научно-оздоровительного комплекса «Журавли» г. Махачкала.

Полуфиналы «Большой перемены» проходят по всей стране, в них принимают участие 6000 старшеклассников. Завершились полуфиналы в Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

В течение трех дней полуфиналисты будут проходить тренинги на развитие soft skills, решать кейсовые задания от ведущих российских компаний и вузов и участвовать

в «полезной программе», в рамках которой школьники смогут приобщиться

к добровольческому движению страны. Также конкурсантов ожидают игры на командообразование и творческие мастер-классы.

Все мероприятия полуфиналов проходят с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Возможности площадок позволяют обеспечить меры безопасности, установленные Роспатребнадзором, в том числе присутствие медицинского персонала. Для обеспечения социальной дистанции полуфинал в Дагестане пройдет в две смены, первая смена – для учеников 9-10 классов, вторая – для одиннадцатиклассников.

В первой смене полуфинала в Дагестане примут участие более 180 старшеклассников

из Северо-Кавказского федерального округа.

Завершатся полуфиналы в Республике Дагестан 21 октября 2020 года.

Конкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В конкурсе принимают участие более 1 миллиона школьников (учеников 8-10 классов) из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

Конкурс проходит по 9 тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Твори!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука

и технологии («Создавай будущее!»), добровольчество («Делай добро!»), путешествия

и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Финалистами конкурса станут 1200 человек, а победителями - 300 учащихся 9-10 классов

и 300 11-классников. Учащиеся 11-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 9-10 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек», один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей

и технического оснащения.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и

ФГБУ «Роспатриотцентр».

Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки

и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 13 октября 2020 года, 11:00,Научно-оздоровительный комплекс «Журавли». Г. Махачкала, Караман 2