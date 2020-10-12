В Дагестане полуфинал конкурса пройдёт на площадке Научно-оздоровительного комплекса «Журавли» г. Махачкала.
Полуфиналы «Большой перемены» проходят по всей стране, в них принимают участие 6000 старшеклассников. Завершились полуфиналы в Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
В течение трех дней полуфиналисты будут проходить тренинги на развитие soft skills, решать кейсовые задания от ведущих российских компаний и вузов и участвовать
в «полезной программе», в рамках которой школьники смогут приобщиться
к добровольческому движению страны. Также конкурсантов ожидают игры на командообразование и творческие мастер-классы.
Все мероприятия полуфиналов проходят с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Возможности площадок позволяют обеспечить меры безопасности, установленные Роспатребнадзором, в том числе присутствие медицинского персонала. Для обеспечения социальной дистанции полуфинал в Дагестане пройдет в две смены, первая смена – для учеников 9-10 классов, вторая – для одиннадцатиклассников.
В первой смене полуфинала в Дагестане примут участие более 180 старшеклассников
из Северо-Кавказского федерального округа.
Завершатся полуфиналы в Республике Дагестан 21 октября 2020 года.
Конкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В конкурсе принимают участие более 1 миллиона школьников (учеников 8-10 классов) из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.
Конкурс проходит по 9 тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Твори!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука
и технологии («Создавай будущее!»), добровольчество («Делай добро!»), путешествия
и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).
Финалистами конкурса станут 1200 человек, а победителями - 300 учащихся 9-10 классов
и 300 11-классников. Учащиеся 11-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.
Учащиеся 9-10 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.
Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек», один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей
и технического оснащения.
Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и
ФГБУ «Роспатриотцентр».
Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group.
Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки
и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 13 октября 2020 года, 11:00,Научно-оздоровительный комплекс «Журавли». Г. Махачкала, Караман 2