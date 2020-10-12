В Дагестане для военных Каспийской флотилии сдали более 500 квартир

Жилой комплекс из четырех многоквартирных домов для военнослужащих Каспийской флотилии сдали в Махачкале. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор ФКП "Управление заказчика капитального строительства МО РФ" Магомед Хандаев.

"Все четыре дома завершены - сданы 528 квартир ["под ключ"], сейчас идет их заселение", - сказал он.

По словам Хандаева, это первый этап строительства жилья для военных Каспийской флотилии, в следующем году планируется начало второго этапа.

Строительство жилого комплекса началось в 2019 году. Ранее сообщалось, что в Махачкале подходит к завершению первый этап строительства четырех девятиэтажек для военных Каспийской флотилии, передислоцированных из Астрахани в Дагестан. Уточнялось, что сдача всех четырех домов планируется до конца года, в общем жилье там получат 528 семей.

Первый дом на 168 квартир в новом жилом комплексе для военнослужащих Каспийской флотилии в Махачкале сдали в июне. Все квартиры имеют улучшенную планировку, в них выполнен качественный ремонт, они оборудованы мебелью и необходимой бытовой техникой. При строительстве использовались наиболее качественные современные теплоизоляционные материалы, смонтирована "умная" система отопления. Новый дом, как и весь жилой комплекс, спроектирован с учетом климатических условий и высокой сейсмической активности региона.

В 2018 году Каспийскую флотилию начали переводить из Астрахани в Дагестан, в основном в Каспийск, где строится новая военно-морская база.