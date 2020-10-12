Напомним, до 27 октября продлен приём заявок на участие в госпрограмме «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан»!
⠀Планируется субсидирование по направлениям:
- приобретение оборудования по производству пищевой продукции и напитков;
- строительство малогабаритных теплиц;
- строительство логистических (оптово-распределительных) центров хранения продукции;
- создание и модернизацию предприятий по производству промышленной продукции;
- покупка личными подсобными хозяйствами малогабаритной сельскохозяйственной техники.
⠀Прием заявок - до 27 октября 2020 г. на площадках МФЦ Дагестана, а также в административном здании Минэкономразвития РД - г. Махачкала, ул. Абубакарова 67, 2 этаж (201 кабинет) в рабочие дни с 10 до 16 часов, тел. 8 (8722) 68 -12 -24; 67-20-10.
С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке