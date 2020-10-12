ЗАМАНА - Молодежь Дагестана призвала бизнес к участию в программе развития горных районов

Молодежь Дагестана призвала бизнес к участию в программе развития горных районов

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12 октября, 2020. Понедельник 13:05
Молодежь Дагестана призвала бизнес к участию в программе развития горных районов

Члены комитета по экономике и территориальному развитию Открытого молодежного правительства Дагестана призывают предпринимателей региона принять участие в Программе развития горных территорий.

 Напомним, до 27 октября продлен приём заявок на участие в госпрограмме «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан»!

⠀Планируется субсидирование по направлениям:

- приобретение оборудования по производству пищевой продукции и напитков;

- строительство малогабаритных теплиц;

- строительство логистических (оптово-распределительных) центров хранения продукции;

- создание и модернизацию предприятий по производству промышленной продукции;

- покупка личными подсобными хозяйствами малогабаритной сельскохозяйственной техники.

⠀Прием заявок  - до 27 октября 2020 г. на площадках МФЦ Дагестана, а также в административном здании Минэкономразвития РД - г. Махачкала, ул. Абубакарова 67, 2 этаж (201 кабинет) в рабочие дни с 10 до 16 часов, тел. 8 (8722) 68 -12 -24; 67-20-10.

  С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке

 

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