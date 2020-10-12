В Махачкале прошла III Северо-Кавказская международная юниор лига КВН

11 октября в летнем зале Даггосфилармонии прошла III Северо-Кавказская международная юниор-лига КВН. Мероприятие было организовано Министерством по делам молодежи РД.

Участниками игры стали семь команд из Махачкалы, Грозного, Владикавказа, Волгограда, Екатеринбурга и Хасавюрта.

Мастерство юных юмористов оценивалось по конкурсу «приветствие». В состав жюри вошли директор ННТ Султан Трамов, блогер Расул Магомедов, региональный представитель юниор-движения КВН Марат Султанов, зампредседателя отделения РССМ в РД Заира Алимова и креативный редактор «Детского КВН» на СТС Анастасия Дудко.

В открытии фестиваля принял участие глава Минмолодежи РД Камил Саидов, который поприветствовал участников юниор лиги и напомнил, что мероприятие в республике проходит уже в третий раз.

«Когда мы начинали, даже не подозревали что фестиваль выйдет на такой масштабный уровень. Сегодня к нам приехали участники из нескольких регионов страны. Всем молодым командам желаю, чтобы вы сформировались в большом КВНе. Чтобы для вас это было нечто большим, чем просто игра», - сказал Саидов.

По итогам выступлений первое место заняла команда из Екатеринбурга «Моно Лева», второе - «Сборная Владикавказа» и третье место «ЮК Грозный». Гран-при жюри присудили команде «По берегу» из Волгограда. Все победители и призеры получили грамоты, кубки и ценные подарки.