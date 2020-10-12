В программе мероприятия проведение концертной программы с привлечением самодеятельных Кизляра, Кизлярского и Тарумовского районов, проведение конкурсов по традиционным видам казачьих состязаний (рубка шашкой, работа арапником и ногайкой), ознакомление с этнокультурной выставкой материальных предметов традиционного историко-культурного наследия Терского казачества в Дагестане, а также с экспозиционной площадкой казачьего подворья.
Фестиваль казачьей культуры Терских казаков пройдет в Кизляре
- Автор Мадина
- 12 октября, 2020. Понедельник 12:58
В дагестанском городе Кизляре 10 октября планируется проведение Фестиваля казачьей культуры Терских казаков. Фестиваль организуется Миннацем РД в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка казачьих обществ в РД» Государственной программы РД «Реализация государственной национальной политики в Республике Дагестан», сообщила пресс-служба Миннаца РД.
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