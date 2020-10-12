ЗАМАНА - Фестиваль казачьей культуры Терских казаков пройдет в Кизляре

Фестиваль казачьей культуры Терских казаков пройдет в Кизляре

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12 октября, 2020. Понедельник 12:58
Фестиваль казачьей культуры Терских казаков пройдет в Кизляре

В дагестанском городе Кизляре 10 октября планируется  проведение  Фестиваля  казачьей культуры Терских казаков. Фестиваль организуется Миннацем РД в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка казачьих обществ в РД» Государственной программы РД «Реализация государственной национальной политики в  Республике Дагестан», сообщила пресс-служба Миннаца РД.

Фестиваль казачьей культуры Терских казаков пройдет в Кизляре
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В программе  мероприятия проведение  концертной программы с привлечением  самодеятельных  Кизляра, Кизлярского и Тарумовского районов, проведение конкурсов по  традиционным   видам  казачьих   состязаний (рубка шашкой, работа арапником и ногайкой), ознакомление с этнокультурной выставкой материальных  предметов традиционного  историко-культурного наследия Терского казачества  в  Дагестане, а также с экспозиционной площадкой казачьего подворья.

 

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