ЗАМАНА - За мир на Кавказе!

За мир на Кавказе!

Автор
12 октября, 2020. Понедельник 00:28
За мир на Кавказе!

9 октября в республиканском Доме дружбы состоялось празднование 77-й годовщины Победы в Битве за Кавказ, организованное Министерством по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.

За мир на Кавказе!
Информация

Гости мероприятия собрались на площадке перед Домом дружбы под звуки музыки военных лет. Открылось мероприятие выступлением Детского хореографического ансамбля «Сари Кум».

Затем к собравшимся обратился министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

«Выступая в 1942 году в Полтаве, Гитлер говорил, что если не удастся захватить Кавказ, придется прекратить войну. Кавказ был стратегически важным объектом, и на его защиту страна бросила очень много сил. После обороны Ленинграда битва за Кавказ стала вторым по продолжительности сражением Великой Отечественной войны. Она длилась 442 дня. Потери с нашей стороны составили 344 тысячи человек. Это была тяжелая битва, но мы одержали в ней победу. Именно благодаря этой победе сегодня мы можем говорить о социально-экономическом, культурном развитии мирного Дагестана», - отметил руководитель ведомства.

Министр также подчеркнул существенный вклад представителей основных конфессий в Победу в Великой Отечественной войне.

Юные ТОКСовцы из Ленинкентской Гимназии №35 рассказали о воспоминаниях очевидцев битвы за Кавказ, работе, проводимой в это время военными, о вкладе детей, воспитанников детских домов и интернатов, учащихся школ, трудившихся в тылу наравне со взрослыми.

Заместитель муфтия РД Ахмад Кахаев рассказал о своем дедушке – участнике битвы за Кавказ, и обратился к молодежи с призывом сделать все возможное для сохранения мира и согласия в республике: «Мы все – представители разных конфессий, но все мы – братья и сестры».

Представитель Махачкалинской епархии Иеромонах Иоанн отметил, что от каждого из нас зависит жизнь будущих поколений, поэтому нужно быть внимательными к себе и друг к другу, чтобы сохранить мир вокруг себя.

 

Зампредседателя Еврейской общины Расим Шалумов напомнил, что во время войны народ сплоченно поднимался на защиту своей родины, не спрашивая друг у друга ни национальности, ни веры, ни происхождения.

Мероприятие продолжила праздничная программа.

Перед собравшимися выступили также руководитель Дагестанского регионального отделения Всероссийской организации Ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Магарам Алиджанов, председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева, вице-президент Фонда Расула Гамзатова Габибат Азизова, главный специалист отдела культуры Дербента Гюльпери Шабанова, директор СОШ №6 Нового Хушета Сайгибат Абдулхамидова.

Мероприятие завершилось символической акцией: по дагестанской традиции, женщины бросили платки на землю с призывом прекратить кровопролитие на кавказской земле.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top