За мир на Кавказе!

9 октября в республиканском Доме дружбы состоялось празднование 77-й годовщины Победы в Битве за Кавказ, организованное Министерством по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.

Гости мероприятия собрались на площадке перед Домом дружбы под звуки музыки военных лет. Открылось мероприятие выступлением Детского хореографического ансамбля «Сари Кум».

Затем к собравшимся обратился министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

«Выступая в 1942 году в Полтаве, Гитлер говорил, что если не удастся захватить Кавказ, придется прекратить войну. Кавказ был стратегически важным объектом, и на его защиту страна бросила очень много сил. После обороны Ленинграда битва за Кавказ стала вторым по продолжительности сражением Великой Отечественной войны. Она длилась 442 дня. Потери с нашей стороны составили 344 тысячи человек. Это была тяжелая битва, но мы одержали в ней победу. Именно благодаря этой победе сегодня мы можем говорить о социально-экономическом, культурном развитии мирного Дагестана», - отметил руководитель ведомства.

Министр также подчеркнул существенный вклад представителей основных конфессий в Победу в Великой Отечественной войне.

Юные ТОКСовцы из Ленинкентской Гимназии №35 рассказали о воспоминаниях очевидцев битвы за Кавказ, работе, проводимой в это время военными, о вкладе детей, воспитанников детских домов и интернатов, учащихся школ, трудившихся в тылу наравне со взрослыми.

Заместитель муфтия РД Ахмад Кахаев рассказал о своем дедушке – участнике битвы за Кавказ, и обратился к молодежи с призывом сделать все возможное для сохранения мира и согласия в республике: «Мы все – представители разных конфессий, но все мы – братья и сестры».

Представитель Махачкалинской епархии Иеромонах Иоанн отметил, что от каждого из нас зависит жизнь будущих поколений, поэтому нужно быть внимательными к себе и друг к другу, чтобы сохранить мир вокруг себя.

Зампредседателя Еврейской общины Расим Шалумов напомнил, что во время войны народ сплоченно поднимался на защиту своей родины, не спрашивая друг у друга ни национальности, ни веры, ни происхождения.

Мероприятие продолжила праздничная программа.

Перед собравшимися выступили также руководитель Дагестанского регионального отделения Всероссийской организации Ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Магарам Алиджанов, председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева, вице-президент Фонда Расула Гамзатова Габибат Азизова, главный специалист отдела культуры Дербента Гюльпери Шабанова, директор СОШ №6 Нового Хушета Сайгибат Абдулхамидова.

Мероприятие завершилось символической акцией: по дагестанской традиции, женщины бросили платки на землю с призывом прекратить кровопролитие на кавказской земле.