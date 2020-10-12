Современный центр гемодиализа открылся в селе Гурбуки, Карабудахкентского района

Гемодиализный центр открыл свои двери в селе Гурбуки, Карабадухкенсткого района. Расположен он на базе участковой больницы открывшейся в конце прошлого года. Оснащено оттделение 12 современными аппаратами гемодиализа для проведения очищений крови больным с хронической почечной недостаточностью. Функционировать центр будет в две смены.

Данное отделение значительно облегчит и повысит качество медицинской помощи пациентам сразу четырёх близлежащих районов - Карабудахкентский, Сергокалинский, Левашинский и Акушинский. При тяжелых хронических заболеваниях почек каждые несколько дней больным приходилось ездить на процедуру гемодиализа за многие километры в Махачкалу, теперь это будет сделать намного проще.

«Здравоохранение прикладывает усилия для снижения смертности, увеличения продолжительности жизни населения, но не менее важно и качество жизни пациентов. Открывшееся отделение позволяет улучшить качество жизни больным с хронической почечной недостаточностью. Своевременно проведённая процедура гемодиализа для каждого из таких пациентов сравнима с глотком воздуха, поэтому важность того, что мы смогли усилить службу гемодиализа республики, трудно переоценить» - заявил министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов.

Напомним, современная больница с поликлиникой на 100 посещений в смену открылась в селе Гурбуки в декабре 2019 года. Стационар рассчитан на 75 коек. Учреждение оснащено по последнему слову техники. В медучреждении также имеется кабинет лучевой диагностики, с новейшим мультиспиральным компьютерным томографом (МСКТ), который позволяет проводить обследование со сверхвысокой точностью в 64 среза.