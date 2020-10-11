Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Трутнев провел совещание в Дербенте

Его сопровождали вице-премьер — министр образования и науки Уммупазиль Омарова, министр строительства и ЖКХ РД Малик Баглиев, министр культуры Зарема Бутаева, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан Ширухан Гаджимурадов, министр по туризму и народным художественным промыслам РД Расул Ибрагимов, министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов и другие официальные лица.

Мэр Дербента Хизри Абакаров презентовал высоким гостям проекты, направленные на рост города в туристической сфере и повышение комфортности проживания населения. Он ознакомил гостей с работами по комплексному благоустройству парка им. Низами Гянджеви с обустройством мультимедийного фонтана. Это самый большой по площади городской парк в Дербенте, памятник культурного наследия, символ города.

После презентации проектов состоялось совещание по вопросу социально-экономического развития Дербента.

Открывая мероприятие, Юрий Трутнев отметил: «Впервые за немалое время работы, я приезжаю в город, где сталкиваюсь с продуманной градостроительной политикой. За это хочу сказать спасибо Хизри Магомедовичу и всем тем, кто имеет отношение к данному проекту. Эту работу необходимо обязательно продолжать и распространять на другие регионы и города страны. Мы будем поддерживать вас в этом направлении».

Он напомнил, что в 2012 году Президентом России был подписан Указ о праздновании 2000-летия со дня основания города. Данные им поручения выполнены. В частности, отреставрирована крепость «Нарын-кала», площадь Свободы, Братские захоронения, восстановлен музейный комплекс «Дом Петра I», реконструирована часть набережной, благоустроено 14 улиц и 4 парка, построена школа и восстановлена насосная станция. Объем финансирования из федерального бюджета составил более двух миллиардов рублей. Учитывая уникальность города, Владимир Путин поручил продолжить работу по развитию Дербента.

Хизри Абакаров рассказал об основных задачах, целях и достижениях администрации города.

«Приступая к работе, мы понимали, что необходимо менять подход к строительству. Наша цель заключалась в том, чтобы подойти к развитию города не точечно, а комплексно. Для этого мы провели международный конкурс на разработку мастер-плана всего города. Дербент стал первым городом в России, для которого разработан такой градостроительный документ. На сегодняшний день мы точно знаем, куда идем и в каком именно направлении хотим развивать город. У нас есть четко выработанный план, но без федеральной поддержки мы ничего не сможем сделать», — сказал Хизри Абакаров.

Главный архитектор города Иса Магомедов подробно рассказал об основных векторах развития города.

Он сообщил, что администрацией города совместно с победителями конкурса ведется реализация мастер-плана. Эта стратегия реализуется через основные якорные проекты, такие как: строительство набережной (12 км), канатной дороги, дворца спорта, образовательных центров и учреждений, новых микрорайонов, комплексного благоустройства парков, общественных пространств и реконструкции городских улиц.

Также ведется разработка проектов комплексного развития территорий на юге и на севере города. Это многофункциональные кварталы с обеспечением инфраструктуры в шаговой доступности.

«В целом наша цель сделать город комфортным для туриста, местного жителя и ориентированным на пешехода, чего мы так же придерживаемся в рамках разработки объемно-пространственного регламента. Регламент предусматривает переформатирование центральных улиц города от автомобиля к человеку. Делается это за счет зонирования, повышенных пешеходных переходов, качественных материалов и эргономичных малых архитектурных форм», — подчеркнул он. Источник: http://derbent-news.ru/news/media/2020/10/9/zamestitel-predsedatelya-pravitelstva-rf-yurij-trutnev-provel-soveschanie-v-derbente/

"Дербентские новости"