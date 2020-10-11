Первую очередь проекта Каспийского завода стекловолокна планируют запустить до конца года

Ввод в эксплуатацию первой очереди проекта Каспийского завода по производству стекловолокна и изделий из него планируется провести до конца 2020 года. Об этом сообщил в пятницу министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов.

"Мы сейчас находимся на территории завода по производству стекловолокна. Это первый этап проекта, который финансируется в том числе в рамках реализации программы "Развитие СКФО". Планируется в опережающем порядке завершить строительство первого этапа до конца текущего года и запустить производство", - сказал он.

Султанов также отметил, что планируется следующий этап данного проекта с объемом инвестиций порядка 2,8 млрд рублей. "Мы сейчас вопрос прорабатываем с Минэкономразвития России и с КРСК. Есть понимание по финансовой модели", - добавил он.

В пресс-службе Министерства экономики и территориального развития Дагестана ТАСС уточнили, что в результате ввода в эксплуатацию первой очереди проекта Каспийского завода стекловолокна планируется привлечь 323,9 млн рублей. (фактически привлечено 215,6 млн руб.). Благодаря запуску первой очереди планируется создать 185 рабочих мест (фактически создано 98 мест). По данным пресс-службы, в конце 2019 года на реализацию этого инвестпроекта поступило финансирование от ОАО "Корпорация развития Северного Кавказа" в размере 129,4 млн рублей.

В перспективе при реализации второго этапа проекта планируется создать еще 364 рабочих места и привлечь 2,85 млрд руб. инвестиций. Реализация всего проекта рассчитана на 2019-2021 годы, его общая стоимость - 323,9 млн руб. Проектная мощность предприятия составляет более 2,3 тыс. тонн продукции в год.