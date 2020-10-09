ЗАМАНА - Юрий Трутнев и Сергей Меликов ознакомились с перспективами развития махачкалинского порта

Юрий Трутнев и Сергей Меликов ознакомились с перспективами развития махачкалинского порта

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09 октября, 2020. Пятница 15:57
Юрий Трутнев и Сергей Меликов ознакомились с перспективами развития махачкалинского порта

С возможностями и перспективами развития Махачкалинского торгового морского порта ознакомились сегодня, 9 октября, находящийся в Дагестане вице-премьер Правительства РФ – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и Врио Главы РД Сергей Меликов, пишет РИА "Дагестан".

Юрий Трутнев и Сергей Меликов ознакомились с перспективами развития махачкалинского порта
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Сегодня порт является важным стратегическим связующим звеном транспортной системы Юга России с государствами Средней Азии, Ираном, Закавказьем и одним из основных составляющих крупного транспортного узла на южных рубежах России. Акватория порта состоит из сухогрузной и нефтеналивной гаваней и внешнего рейда. Сухогрузная гавань порта включает в себя перегрузочный комплекс на 3 млн тонн грузооборота в год и нефтеналивную гавань мощностью 7,9 млн тонн в год с причалами, оснащенными современным технологическим оборудованием для приема танкеров грузоподъемностью 13 тыс. тонн. Кроме того, в непосредственной близости к порту расположена самая крупная на Северном Кавказе нефтебаза емкостью 540 тыс. кубических метров единовременного хранения, которая соединена с магистральным нефтетрубопроводом Баку – Новороссийск. Пояснения по всем вопросам дал гендиректор порта Мурадхан Хидиров. Как отмечалось, по итогам работы за 2019 год объем грузооборота составил 4,6 млн тонн грузов, в том числе нефтеперевалка – 4,2 млн тонн. Таким образом, по сравнению с 2018 годом грузооборот вырос на 84 %, по нефтеперевалке – в 2 раза. За первое полугодие 2020 года грузооборот увеличился на 20%. Порт является лидером по темпам роста среди 15 российских стивидорных компаний на Каспии. При этом было озвучено, что возможности порта за последние годы серьезно выросли. Предприятие не имеет долгов и уплачивает налоги в полном объеме. Планируется продолжение работы по расширению инфраструктуры порта. В частности, ФГУП «Росморпорт» включил данный элемент логистики в программу реконструкции и капремонта на следующий год. Со своей стороны Сергей Меликов заверил, что работа по дальнейшему развитию порта будет продолжена.  

 

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