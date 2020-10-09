ЗАМАНА - Льгота за капремонт через МФЦ

Льгота за капремонт через МФЦ

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09 октября, 2020. Пятница 11:47
Льгота за капремонт через МФЦ

На площадках многофункциональных центров Республики можно получить компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах. Механизм предоставления компенсаций носит заявительный характер. Льготные категории граждан платят взносы за капремонт в полном объеме, а впоследствии получают возмещение части расходов.

Льгота за капремонт через МФЦ
Информация

Воспользоваться правом получения  компенсации могут  следующие категории граждан:

  • — одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет (50%);
  • — одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 лет (100%);
  • — собственники жилого помещения, достигшие возраста 70 лет, проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста (50%);
  • собственники жилого помещения, достигшие возраста 80 лет, проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста (100%).

Перечень документов необходимых для предоставления государственной услуги:

  • а) заявление о назначении компенсации;
  • б) документ, удостоверяющий  личность заявителя;
  • в) СНИЛС;
  • г) документ, подтверждающий право собственности, или правоустанавливающий  документ;
  • д)  выписка из лицевого счета или домовая книга, содержащая сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем;
  • ж) документы, подтверждающие отсутствие трудовой деятельности у заявителя и у совместно проживающих с ним членов семьи (трудовая книжка, выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного лица);
  • з) сберегательная  книжка заявителя или выписка о банковских или других реквизитах его лицевого счета;
  • и) документы, подтверждающие начисление взноса на капремонт, предшествующий месяцу подачи заявителем заявления, и его оплату.

*При наличии у заявителя задолженности по оплате взноса на капитальный ремонт — соглашение о погашении задолженности вместе с документами об исполнении данного соглашения.

 

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