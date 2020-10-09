Воспользоваться правом получения компенсации могут следующие категории граждан:
- — одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет (50%);
- — одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 лет (100%);
- — собственники жилого помещения, достигшие возраста 70 лет, проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста (50%);
- собственники жилого помещения, достигшие возраста 80 лет, проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста (100%).
Перечень документов необходимых для предоставления государственной услуги:
- а) заявление о назначении компенсации;
- б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
- в) СНИЛС;
- г) документ, подтверждающий право собственности, или правоустанавливающий документ;
- д) выписка из лицевого счета или домовая книга, содержащая сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем;
- ж) документы, подтверждающие отсутствие трудовой деятельности у заявителя и у совместно проживающих с ним членов семьи (трудовая книжка, выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного лица);
- з) сберегательная книжка заявителя или выписка о банковских или других реквизитах его лицевого счета;
- и) документы, подтверждающие начисление взноса на капремонт, предшествующий месяцу подачи заявителем заявления, и его оплату.
*При наличии у заявителя задолженности по оплате взноса на капитальный ремонт — соглашение о погашении задолженности вместе с документами об исполнении данного соглашения.