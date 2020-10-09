Сергей Меликов провел совещание с членами Правительства РД и руководителями территориальных органов федеральных органов власти

Врио Главы Республики Дагестан Сергей Меликов сегодня, 8 октября, провел совещание в режиме ВКС с членами Правительства региона и руководителями территориальных органов федеральных органов власти.

В его рамках с докладом о деятельности Штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики выступил Первый заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов.

Он констатировал, что за период с 24 марта по 8 октября в РД число зарегистрированных больных с COVID-19 составляет 14100 человек, прирост за последние сутки - 82 случая. В настоящее время в стационарах медицинскую помощь получают 2179 пациентов с внебольничной пневмонией и подозрением на COVID-19. За весь период в 12338 случаях наступило выздоровление.

«На 8 октября для оказания медицинской помощи больным с внебольничной пневмонией и COVID-19 в 52 медицинских организациях развернуто 3 244 койки. В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 126 человек. Подключены к аппаратам инвазивной и не инвазивной вентиляции легких 43 человека, кислородную поддержку получают 672 пациента, и 598 из них находятся в нереанимационных отделениях. На сегодняшний день в этой работе задействовано более 4 тысяч медицинских работников», - сообщил Первый вице-премьер.

Анатолий Карибов отметил, что сейчас начало гриппозного сезона. В связи с чем в республику поступило 227600 доз взрослой вакцины против гриппа, 96,4% проц. поставленной вакцины использовано. Следующая поставка планируется на 16-18 октября.

Что касается вакцинации детей, по словам Первого вице-премьера, республика получила 333200 доз, вакцинация начата 21 сентября и уже привито 254 210 детей, работа в этом направлении продолжается.

Он также коротко доложил о ситуации с пунктом временного размещения граждан Азербайджанской Республики, ожидающих перехода в свою страну. Сейчас в ПВР находятся 345 человек, решается вопрос об их переводе из палаточного лагеря в стационарные ПВР из-за начала холодов.

Далее в рамках совещания о трех госпиталях в целом на 200 мест, построенных Минобороны РФ, доложил министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов.

«Они являются филиалами центральных городских и районной больниц и функционируют сегодня за счет работников, направленных из инфекционных стационаров данных медицинских организаций», - сообщил руководитель ведомства, отметив при этом необходимость в дополнительных штатных единицах.

Вместе с тем, министр сообщил, что работа по подбору кадров ведется, были проведены определенные конкурсные процедуры, и порядка 45% работников уже подобрано. Данная работа еще продолжается, а также рассматривается вопрос о временном прикомандировании специалистов.

Кроме того, министерство ведет работу по дополнительной профессиональной переподготовке, переобучение проводится за пределами республики.

Сергей Меликов, заслушав доклад министра, поручил министерству образования и науки РД, а также министерству здравоохранения РД проработать данный вопрос с медицинским университетом, а также изучить в этом отношении возможности средних медицинских учебных учреждений.

Говоря о COVID-19 и внебольничной пневмонии, Врио Главы РД поручил обратить внимание и на другие заболевания, в том числе сезонные.

Кроме того, Врио Главы РД поручил обратить внимание на целевое расходование бюджетных средств, в том числе, по линии Фонда обязательного медицинского страхования. Он указал, что есть прецеденты, когда в этом плане допускаются нарушения и отметил необходимость жесткого контроля над расходованием и над целевым использованием тех средств, которые предназначены в данном случае, по линии здравоохранения.

Подводя итоги обсуждения вопроса, Сергей Меликов подчеркнул необходимость продолжать соблюдать требования Роспотребнадзора. Врио Главы РД призвал быть в этом плане максимально ответственными, в частности это касается транспортной сферы, аэропорта, вокзала, общественного транспорта в городе: «Нужно оберегать не только себя, но и окружающих».

Этот информационный посыл, считает руководитель региона, должен присутствовать всегда. Сергей Меликов также указал, что следует усилить информационную работу о необходимости соблюдения мер предосторожности для предупреждения заболевания, эта информация должна быть повсеместной и ежечасной. Говоря о рекламных щитах в городе, Врио Главы РД призвал скорректировать работу в этом плане.