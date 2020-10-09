Проект помощи детям с особенностями развития реализуют в Дагестане

«Он предполагает регулярное проведение оздоровительных практик для детей с синдромом Дауна, аутизмом и детским церебральным параличом. Социальный проект реализуется на базе конноспортивных школ “Джигит” и “Ватан” и предусматривает проведение сеансов иппотерапии – реабилитации посредством адаптивной верховой езды», – говорится в сообщении.



По словам собеседника агентства, ежегодно через проект «Верхом на солнце» бесплатно проходят около 100 детей.



«Проект получает поддержку министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана. Благодаря этому порядка 100 детей в год могут получить бесплатную реабилитацию при помощи лошади», – привел собеседник слова инструктора школы «Джигит» Аминат Шамсудиновой.



Другой инструктор школы «Ватан» Асват Бучаева считает, что проект получил большой отклик среди родителей детей с особенностями развития. Поэтому его планируется расширять и далее.



Инструкторы по иппотерапии подчеркнули, что адаптивная верховая езда дает ощутимые результаты. Комплекс меняет жизнь особенных детей, они начинают говорить, выправляется их психологическое и физическое состояние. Более того, эти же дети принимают участие в различных соревнованиях. Не так давно они привезли со всероссийской спартакиады по специальной олимпиаде четыре медали из четырех возможных. О действенности иппотерапии говорят и сами родители.



«На иппотерапии мы уже второй год, посещаем занятия дважды в неделю. Конечно, наблюдается положительная динамика. Мы нашли здесь друзей, участвуем в соревнованиях, жизнь изменилась», – говорит Разият Ризванова, мать Султанат.



Магомедов Амир с матерью приезжает в Махачкалу два, а иногда даже и три раза в неделю из Буйнакска.



«У сына появился интерес к жизни, уверенность в себе, почти вылечили сколиоз. Он у нас призер специальных олимпиад. Благодаря проекту ребенок почувствовал себя полноценным членом общества», – рассказывает мать Амира. «Хотелось бы, чтобы проект продолжался, потому что в такой помощи нуждается много детей», – считает мать другого мальчика с синдромом Дауна – Абакара.



Комментируя реализуемый в Дагестане проект «Верхом на солнце», министр сельского хозяйства и продовольствия республики Абзагир Гусейнов заверил, что проект будет поддерживаться аграрным ведомством и далее.



«Если мы сможем хоть немного улучшить ситуацию в этом плане, то можно считать, что мы какую-то часть своего долга выполнили и не зря прожили жизнь», – сказал глава Минсельхозпрода РД.