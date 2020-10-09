ЗАМАНА - О победителях конкурса «Лучший сыр России»

О победителях конкурса «Лучший сыр России»

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09 октября, 2020. Пятница 08:42

С 27 по 30 августа 2020 года в деревне Дубровское Истринского района Московской области прошел крупнейший Всероссийский фестиваль фермерской продукции «Сыр. Пир. Мир». В мероприятии приняли участие более 170 сыроварен и фермеров из 40 регионов России.

О победителях конкурса «Лучший сыр России»
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В рамках фестиваля 29 августа 2020 года состоялся конкурс «Лучший сыр России», в котором было представлено 712 образцов сыра в 12 категориях. Жюри конкурса состояло из 80 сырных и винных международных экспертов, среди которых Мишель Луи Ленц – известный французский шеф-повар, обладатель престижной звезды Michelin и множества международных наград.

В соответствии с заявками от субъектов Северо-Кавказского федерального округа в конкурсе приняли участие представители Республики Дагестан – сыроварня «Мишель», АО «Кизлярагрокомплекс» и Ставропольского края – СППК «Новокавказский» и КФХ Кулинич В.А. с торговой маркой «Буддони».

В номинации «Полутвердые сыры» победителем и обладателем золотой медали стала сыроварня «Мишель» с сыром «Овечий высокогорный».

Также обладателями двух серебряных медалей в данной категории стало АО «Кизлярагрокомплекс» с сырами «Гауда» и «Кроттен».

В номинации «Сыры с добавками» бронзу завоевал СППК «Новокавказский» с сыром «Качотта с пажитником».

Стоит отметить, что «Лучший сыр России» – это ежегодная и самая престижная премия, вручаемая лучшим образцам российского сыроделия. Главная задача конкурса найти и наградить лучшие крафтовые (ремесленные) и промышленные сыры России.

Принимая во внимание количество участников и продукции в конкурсе, уровень производственной конкуренции, а также престижность наград от международного жюри, предприятия-победители можно считать примером успешного кейса сотрудничества бизнеса и государства. Например, сыроварня «Мишель» является проектом коллектива аспирантов Дагестанского аграрного университета, поддержанного руководством ВУЗа с выделением гранта.

 

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