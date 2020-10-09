Сергей Меликов нацелил на консолидацию общества на основе честности, добросовестности, социальной справедливости и ответственности

Приветствуя собравшихся, Сергей Меликов подчеркнул, что органам власти без участия общественности, ее активных представителей решать стоящие перед республикой задачи будет крайне сложно. В пример руководитель региона привёл обстановку, сложившуюся в республике в связи с коронавирусной инфекцией: «Мы видели, как остро развивалась ситуация с эпидемией коронавируса в этом году. Даже сегодня во многих странах и регионах нашего государства продолжает нарастать число заболевших. Дагестан достойно ответил на вызов эпидемии, конечно, не без проблем, конечно, не без определенных сбоев, но в целом достаточно достойно. Поддержка федерального центра, а главное – внимание Президента России Владимира Владимировича Путина к проблемам дагестанцев переломили тяжелую ситуацию, позволили достичь позитивной динамики снижения заболеваемости: в республику были направлены десятки тонн лекарств и средств индивидуальной защиты, в беспрецедентно сжатые сроки были развернуты два полевых госпиталя – в Буйнакске и Ботлихе, построены три медицинских центра – в Каспийске, Дербенте и Хасавюртовском районе. В период пандемии простые дагестанцы, представители общественных и религиозных организаций доказали, что, объединившись, они могут выстоять перед любой угрозой. Это было доказано не только во время пандемии, но и в более ранние, сложные для нашей страны периоды. Борьба с коронавирусом и сохранение здоровья населения будет приоритетом нашей дальнейшей совместной работы. От уровня развития гражданского общества зависит степень комфортности и защищенности граждан. Поэтому его развитие должно стать задачей и потребностью не только самого общества, но и государства, которое, в свою очередь, должно создать необходимые условия для этого. Оно должно строиться на совпадении интересов граждан, общества, государства». Врио Главы Дагестана заявил, что будет наращивать поддержку неправительственных организаций, совершенствовать систему грантов, оказывая финансовую помощь социально ориентированным общественным объединениям, шире привлекая НКО к реализации различных программ и проектов. «У нас недавно сформирован новый состав Общественной палаты республики, который является важнейшим институтом, призванным обеспечивать взаимодействие населения с властью, защиту прав и свобод граждан, решение других актуальных задач социально-экономического развития. Общественная палата при этом должна тонко чувствовать и оперативно реагировать на проходящие в обществе процессы, выступать площадкой для ведения конструктивного диалога власти с общественными организациями. Необходимо более эффективно использовать заложенный в этом институте потенциал для разрешения социальных конфликтов, предупреждения протестных настроений, снижения в целом социальной напряженности в обществе. Время требует, чтобы Общественная палата еще активнее участвовала в стабилизации общественно-политических процессов, обеспечении безопасности граждан, противодействии преступности и коррупции, обеспечении согласия в дагестанском обществе. Палата должна стать эффективным механизмом, устанавливающим диалог между народом и властью, силой, которая могла бы повлиять на органы государственной власти с тем, чтобы они действовали с учетом сложившихся конструктивных мнений граждан. Органы исполнительной власти республики должны усилить взаимодействие со структурами гражданского общества. Нужно создать эффективные общественные советы, обеспечить участие в них квалифицированных и по-настоящему независимых экспертов, организовать их работу. На это следует нацелить и администрации муниципальных образований», – сказал он. По мнению Сергея Меликова, консолидация общества невозможна без вовлечения в этот процесс молодёжи. «Большая часть жителей республики – молодежь. Потому мы должны уделять особое внимание поддержке различных форм самоорганизации молодежи, общественных структур, ставящих целью социализацию молодежи, вовлечение ее в общественную деятельность. Роль таких организаций незаменима в профилактике экстремизма, оздоровлении духовно-нравственной атмосферы, в воспитании патриотизма и толерантности. Сегодня необходимо обеспечить максимально возможную консолидацию общества на основе честности, добросовестности, социальной справедливости, ответственности граждан и институтов гражданского общества, в том числе и бизнеса, органов и должностных лиц публичной власти за наше общее благополучное будущее. Выражаю надежду, что вы, аккумулировав общественные потребности, будете выступать мостом между населением республики и органами власти и участвовать в решении накопившихся десятилетиями проблем самым активным образом. Хочу пожелать в этой работе всем вам успехов, безусловно, крепкого здоровья, благополучия и плодотворной деятельности!», – заключил Врио Главы РД. Далее слово предоставили председателю Совета старейшин при Главе РД Абдулле Магомедову. Он, в частности, с сожалением отметил, что далеко не все чиновники являются профессионалами и зачастую работают по принципу трёх букв «К» – кабинет, клавиатура и кофе. «Надо же творчески работать, а не всё время ждать указаний «сверху». Порой и из-за этого не получается встретиться с кем-то из руководителей, донести существующие в обществе проблемы», – резюмировал Абдулла Магомедов. Кроме того, председатель Совета старейшин призвал чаще посещать районы. «На встрече с Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным и во время недавних выступлений я говорил, что наряду с противодействием пандемии и экономическим развитием региона очень важно, чтобы сегодня чиновники имели прямую связь с населением. Если работать по принципу «три «К», то никакой связи не будет. И наша сегодняшняя встреча – это пролог к совместной работе. Кроме того, я, конечно же, планирую ездить по районам и встречаться не только с главами, но и с жителями. Прежде, чем решать какую-то проблему, её надо знать не только из докладов руководителей, но и анализируя мнения людей, ради которых чиновники находятся на своих должностях», – прокомментировал Сергей Меликов. При этом Врио Главы РД добавил, что определённая часть общества обращает внимание только на плохое. «Мы иногда склонны к самобичеванию: вот в Дагестане это плохо, то плохо. А почему мы не видим то, что в Дагестане хорошо? Надо и уважать себя, есть масса хороших вещей, присущих только нашей республике – горы, море, солнце и достижения людей, в том числе и старшего поколения. Мы об этом должны говорить постоянно – достижения науки, медицины, спортивные победы и т.д.», – уверен Сергей Меликов. В продолжение встречи к собравшимся обратился председатель Общественной палаты РД Абдулмуъмин Ибрагимов, отметивший символичность встречи, так как 8 октября прошло ровно три месяца с начала работы обновлённого состава палаты. «За этот короткий период нам удалось реализовать впервые не только в Дагестане, но и в стране телепроект «Общественный интерес» на РГВК «Дагестан». В его рамках в форме открытого диалога обсуждаются все проблемы общества с участием руководителей, общественников, рядовых граждан. Новым составом нам удалось обсудить и решить немало вопросов, но самое главное – определить векторы дальнейшей работы. В их числе главное – сделать всё, чтобы органы государственной власти слышали и знали проблемы общества, а оно видело и верило, что власть вместе с людьми решает эти проблемы. Нам отрадно было узнать, что Вы, Сергей Алимович, обозначили это приоритетом и в своей работе. Кроме того, мы могли бы осуществлять действия общественного контроля в таком важном деле, как выборная кампания, в формате организации наблюдателей на избирательных участках. Также считаю необходимым публичное обсуждение кандидатов в депутаты с обозначением их роли, заслуг перед обществом, которые послужили основанием для их выдвижения. Надо уходить от действующего формата, когда общество не знает кандидата в депутаты, а его фотографии в крупном плане появляются по всему избирательному округу накануне выборов. Избиратели, общественники должны больше знать до начала выборов о кандидатах», – сказал, в частности, Абдулмуъмин Ибрагимов. Сергей Меликов согласился с обозначенными позициями, особенно в части выборов. В этой связи он сказал: «У нас, к сожалению, бывают прецеденты, когда о кандидате узнают за неделю до голосования. Думаю, мы выработаем некий механизм, у нас к тому же в следующем году ожидаются большие выборные процессы – в Государственную Думу и Народное Собрание Дагестана, где будут представители всех территорий. Есть почти год, чтобы заслужить доверие людей, и чтобы, войдя в Народное Собрание, депутат представлял интересы людей, доверившихся ему». Далее мероприятие продолжилось в форме свободного диалога. Так, общественник Булач Чанкалаев попросил Сергея Меликова продолжить реализацию проектов «Мой Дагестан», работу по спасению озера Ак-Гёль и Эльтавского леса. Исполнительный директор организации «Дагестан без сирот» Раисат Османова затронула проблему обеспечения жильём детей-сирот: «У нас большая проблема с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот. Хотя в Махачкале и выделяются для этого средства, но эта проблема актуальна. Сейчас жилье не могут получить выпускники школы-интерната «Забота». Также есть проблемы, связанные с семьями, где живут приемные дети. У нас есть предложения по решению этих проблем. Хотелось бы встретиться с вами и рассказать более подробно», – обратилась Раисат Османова. Сергей Меликов пообещал встретиться с приглашением министра труда и социального развития РД для совместного решения вопроса.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в РД, председатель Общественного совета при Минздраве РД Ильман Алипулатов знает о проблемах общества не понаслышке: «Я уже много лет работаю в государственных СМИ и публично анализирую то, что происходит в Дагестане. Проблем много, но я обращу внимание лишь на одну из них. Даже на муниципальном уровне через полгода после прихода к власти чиновника можно анализировать его команду. Там, как правило, собираются близкие, родственники, с кем учился, дружил и т.д. В итоге страдают профессионалы, которые спокойно, нормально работают. Все эти годы я стараюсь нарисовать портрет чиновника, и очень хочу видеть его положительным, позитивным и такие есть, но, к большому сожалению, не у всех этих чиновников хватает элементарного внимания к рядовому человеку. Именно отсюда беды региона и недовольство властью». Сергей Меликов согласился практически со всеми озвучиваемыми проблемами и обещал по возможности начать их решение. Кроме того, Врио Главы РД пообещал встречаться с общественниками каждый квартал, чтобы анализировать проведённую работу, а после – корректировать текущую повестку и принимаемые меры. «То, что успеем сделать, обсудим, что не успеем, – перенесём. Но то, о чём мы говорим, выпадать из нашего поля зрения не будет», – подчеркнул Сергей Меликов.