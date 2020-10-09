Малик Баглиев рассказал врио Главы Дагестана о ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»

Минстрой Дагестана реализует три направления - «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». В рамках проекта «Жилье» ведомство защитило в Минстрое России проекты строительства двух школ в Каспийске, рассчитанных на 500 мест каждая. Общеобразовательные учреждения строятся по программе «Стимул» (Стимулирование программ развития жилищного строительства) – одного из мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда». Плановый показатель по вводу жилья на 2020 год, установленный нацпроектом для Дагестана, составляет 929 тысяч квадратных метров. И частный показатель, что в рамках проекта жилищного строительства «Северо-Западный г. Каспийска» плановый ввод жилья составляет 215 тыс. кв. м. На сегодняшний день в этом микрорайоне введено 55 тыс. квадратных метров жилья и общий объем по республике составляет 321,1 тыс. квадратных метров. Баглиев отметил, что есть резервы для достижения показателей, в частности, на сегодняшний день выдано 321 разрешение на строительство многоквартирных домов. Кроме того, необходимо представлять в Дагстат реальные сведения по индивидуальному жилищному строительству. «Если эти два показателя будут как положено отражены Территориальным органом государственной статистики, это зависит от глав муниципальных образований, то проект нами будет реализован. Иного достижения данного показателя по этому проекту мы не видим», - подчеркнул министр. По программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан» в рамках этапа 2019-2020 предусмотрено переселения из аварийного жилищного фонда на территории Махачкалы 19 семей. На сегодняшний день 18-ти семьям уже перечислены выплаты возмещения стоимости занимаемой площади в аварийном жилье. «Осталась одна семья. Я считаю, что городу Махачкале, которая является исполнителем данной программы, надо срочно решать проблемы, связанные с тем, что одна семья отказалась от суммы выкупной стоимости. По данным этапам также администрации необходимо обеспечить софинансирование. На недавнем совещании Артем Здунов предупредил, что администрации необходимо предусмотреть в своем бюджете эти деньги, чтобы поддержать фактически выполненную программу», - сообщил Баглиев. Касательно проекта «Формирование комфортной городской среды» отмечено, что недавно для проверки эффективности его реализации в Дагестан приезжал представитель Минстроя России, который выразил удовлетворение качеством и сроками выполнения работ. Бюджет программы в этом году составляет 934 млн рублей, на торгах сэкономили 50 млн рублей, благодаря чему к 241 благоустраиваемой территории добавилось еще 18. На сегодняшний день мероприятия по благоустройству завершены на 130 объектах, на остальных объем выполненных работ составляет более 70%. Рисков не успеть в срок сдать все объекты нет. По проекту-победителю Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на 80% выполнены работы по реконструкции улицы Ленина в городе Дагестанские Огни. В Дербенте реконструкция улицы Рзаева должна быть завершена до конца 2021 года, но муниципалитет дополнительно выделил 43 млн рублей, поэтому работы планируется завершить до конца текущего года. Среди приоритетных задач названо строительство коллектора. Разработка проектно-сметной документации на первый этап завершена. На разработку ПСД было выделено 157 млн рублей, она прошла предварительное рассмотрение в Главгосэкспертизе и Ценообразования Минстроя России. Проект пройдет экспертизу, начало строительства планируется в 2021 году. На разработку ПСД второго этапа выделено 458 млн рублей. Кроме того, Минстрой Дагестана реализует пилотный проект по выработке механизмов решения проблемы жилых самостроев в Российской Федерации. В республике 410 объектов, возведенных самовольно, с нарушением градостроительного законодательства. Определен единый исполнитель работ по техническому обследованию этих домов – это ФАУ «РосКапСтрой», из резервного фонда правительства Российской Федерации на эти цели выделены бюджетные ассигнования. Еще один приоритетный проект Минстроя – объекты незавершенного строительства. В этой части проведена большая работа правительством республики. Это тоже пилотный проект по выработке алгоритма возобновления финансирования и других возможных решений по объектам незавершенного строительства. С инициативой перед министерством экономики и Счётной палатой Российской Федерации выступило руководства Дагестана. Отмечена и значимость уникального в стране проекта, реализуемого Минстроем Дагестана, по предоставлению субсидий для приобретения жилья инвалидам I группы и семьям, имеющим детей-инвалидов. В 2019 году на эти цели из республиканского бюджета было выделено 300 млн рублей, в 2020 году – 600 млн рублей. Создан Региональный фонд по урегулированию обязательств застройщика перед участниками долевого строительства. В настоящее время в Единый реестр проблемных объектов на федеральном уровне включено 20 домов на 1,7 тыс. квартир на территории республики. Представители федерального фонда, недавно приезжавшие в Дагестан, определили три дома, которые будут завершены. На эти цели будет выделено 252 млн рублей, софинансирование из республиканского бюджета составит 5%. Большая работа проводится по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В этом году ремонтные работы идут в 132 многоквартирных домах на территории 10 муниципальных образований с заменой 124 отработавших нормативный срок лифтов. Лифтовое оборудование раньше закупалось в других регионах, сейчас устанавливается произведенное АО «Кизлярский электроаппаратный завод». Что касается готовности объектов ЖКХ в Дагестане к отопительному сезону, на сегодняшний день она составляет 93,8%. Работа продолжается и она на контроле. По проекту «Чистая вода» Минстрой Дагестана защитил заявку в федеральном ведомстве на 909 млн рублей на 2021 год. На эти средства будет построено 5 объектов водоснабжения. Сергей Меликов отметил, что реализация национального проекта «Жилье и городская среда» на самом деле является самой тяжелой. «Это наследство, которое мы имеет по вопросам строительства, ЖКХ, и всего комплекса, включая очистные сооружения, и прочие проблемы, накапливалось годами. Поэтому, безусловно, мы с вами будем эту работу продолжать. Здесь у нас очень низкая ответственность руководителей муниципальных образований, в общем как и по другим вещам. Почему-то многие из них занимают потребительскую позицию. Людей надо заставить профессионально исполнять свои обязанности на местах, потому что от этого зависит благосостояние тех, кто их на эти должности избрал», - подчеркнул врио главы Дагестана.