В Махачкале прошел республиканский медиаконкурс «PROдвижение»

Открыл мероприятие министр по делам молодежи Республики Дагестан Камил Саидов. Он поприветствовал конкурсантов, а также призвал их не останавливаться на достигнутом и пробовать свои силы на окружных и федеральных площадках.

«Мы проводим конкурс уже второй год подряд прежде всего для того, чтобы оказать необходимую поддержку медиапроектам нашей молодежи. Надеемся, что данное мероприятие в будущем будет развиваться, и мы увеличим количество номинаций. Всем участникам сегодня желаю успехов, а тех, кто не победит, приглашаю снова попробовать свои силы в следующем году», - отметил Саидов.

Конкурс проходил по четырем номинациям, среди которых «Молодежный медиапроект», «Лучший сюжет о молодежном мероприятии», «Большой материал» и «Новые медиа». Работы в номинациях предполагали создание и/или ведение медиаресурса, ориентированного на освещение актуальных молодежных тем, освещение молодёжного мероприятия на региональном или федеральном телевидении и СМИ, а также ведение паблика или страницы в социальных сетях о реализации молодежной политики в республике.

В рамках финала участники, прошедшие отборочный этап, презентовали свои конкурные работы перед экспертной комиссией. В ее состав вошли главный редактор республиканской газеты «Молодежь Дагестана» Рамазан Раджабов, главный редактор республиканского общественно-политического журнала «Народы Дагестана» Шуанат Магомедова, руководитель пресс-службы Министерства образования и науки РД Патимат Гитиномагомедова и заместитель начальника Управления пресс-службы администрации г. Махачкалы Амина Омарова. При оценивании работ члены жюри учитывали применение автором креативных и молодежных подходов, а также актуальность проектов для студенческой и трудящейся молодежи Дагестана.

По итогам конкурса победителем в номинации «Молодежный медиапроект» стала Ева Адамова, в номинации «Лучший сюжет о молодежном мероприятии» - Хадижат Мазгарова, лучшим автором «Большого материала» стал Низами Гаджибалаев, а первое место в номинации «Новые медиа» занял Пахрудин Омаров. Победители получили денежные сертификаты на 100, 70, 50 и 30 тысяч. Кроме того, в каждой номинации были определены призеры, которых наградили памятными подарками.

«Мы очень долго не могли сойтись во мнениях, чья же работа лучше: многие работы очень качественные, над некоторыми стоит еще потрудиться. Члены жюри, в свою очередь, были абсолютно объективны», - рассказал член экспертной комиссии конкурса Рамазан Раджабов.

Напомним, что медиаконкурс «PROдвижение» был организован Министерством по делам молодежи с целью развития и популяризации деятельности молодежных медиа.