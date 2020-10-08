ЗАМАНА - В Дагестане в 2020 году заменят 120 лифтов в многоквартирных домах

В Дагестане в 2020 году заменят 120 лифтов в многоквартирных домах

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08 октября, 2020. Четверг 12:04
В Дагестане в 2020 году заменят 120 лифтов в многоквартирных домах

Работы по замене 124 лифтов, отработавших нормативный срок, идут в 40 многоквартирных домах в Дагестане. Они будут завершены в декабре 2020 года.

В Дагестане в 2020 году заменят 120 лифтов в многоквартирных домах
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Мероприятия по модернизации лифтового хозяйства республики проводятся в рамках Краткосрочного плана 2020-2022 годов Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы.

Стоимость указанных работ составляет 256,1 млн рублей. В том числе 100 млн рублей на замену лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации в многоквартирных домах, выделены из республиканского бюджета. Такое решение руководством Дагестана принято в целях приведения лифтов в многоквартирных домах, отработавших назначенный срок службы (25 лет), в соответствии с требованиями их эксплуатации, а также на основании многочисленных обращений граждан.

Победителем по итогам отбора подрядных организаций для проведения работ по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах в 2020 году признан АО «Кизлярский электроаппаратный завод».

 

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