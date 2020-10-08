В Дагестане построят новую дорогу к промпарку завода «Дагдизель»

Власти Дагестана планируют до конца года приступить к проектированию автомобильной дороги к новому индустриальному парку на территории оборонного завода "Дагдизель" в Каспийске, сообщил ТАСС министр экономики и территориального развития республики Гаджи Султанов.

"Фонд развития моногородов поддержал обращение руководства республики в части строительства дороги к индустриальному парку [на территории завода "Дагдизель"] и готов рассмотреть в установленном порядке возможность софинансирования затрат бюджета РД. Эта дорога позволит, во-первых, обеспечить подъезд к индустриальному парку, во-вторых, серьезно разгрузить улично-дорожную сеть города Каспийска. Уже разработана и утверждена дорожная карта, после завершения проектирования мы весь пакет документов представим в Фонд развития моногородов. Проектирование дороги мы рассчитываем начать до конца года", - сказал Султанов, добавив, что протяженность дороги составит 4,7 км.

По его словам, в настоящее время инвестиционная площадка, создаваемая на территории "Дагдизеля", уже получила статус индустриального парка, решаются вопросы по созданию внешней инфраструктуры. Предполагается, что резиденты индустриального парка - порядка 10 компаний - смогут приступить к реализации своих проектов на данной территории до конца года.

Создание индустриального парка инициировано правительством Республики Дагестан. Ожидается, что его специализацией станет производство оборудования, мебели, обуви, прочей готовой продукции и комплектующих изделий. Планируемый совокупный объем инвестиций резидентов промпарка составит свыше 660 млн рублей. Образованный индустриальный парк будет расположен на неиспользуемых земельных участках завода "Дагдизель" площадью 11 га.