Дагестан заявил девять брендов на национальный конкурс «Вкусы России»

Он отметил, что практически в каждом регионе страны существует свой бренд продуктов питания, который стал «визитной карточкой» той или иной территории. Конкурс призван популяризировать эти бренды.

«Российская фермерская продукция сегодня не только не уступает зарубежной, но и по многим параметрам превосходит её. Сейчас мы разрабатываем программу поддержки и развития таких продуктов», – сказал глава Минсельхоза России.

Федеральный министр уточнил, что итоги конкурса будут подведены в декабре, после чего будет запущена масштабная программа продвижения региональных брендов.

Дагестан на конкурс заявил девять региональных брендов: дагестанскую баранину, дагестанский рис, высокогорный овечий сыр, дагестанскую сушеную колбасу, дагестанское сушеное мясо, абрикосовый нектар «Ботлих», томатный нектар «Ириб», дидойский чай и чай «Легенда Шамильских гор».

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов, участие в федеральном конкурсе позволит региональным брендам выйти на дополнительные рынки сбыта своей продукции, а республике – реализовать свой потенциал в сфере агротуризма и обеспечить дальнейшее развитие сельских территорий.

«Дагестан постепенно выходит на мировые рынки со своей собственной брендированной продукцией. Пока это не такие значительные объемы, но при помощи Минсельхоза России и организованного им конкурса мы надеемся нарастить наши поставки. У нас есть дагестанская баранина, кизлярский рис – это бренды, которые уже известны за пределами Северного Кавказа. Но существуют и другие пока менее известные, но не менее качественные и полезные продукты. Те же урбеч или сушеная колбаса, их знают в Центральной России, в Поволжье, но эти и другие бренды нуждаются в поддержке. От этого выиграет вся республика. Это развитие сельских территорий, агротуризма, новые рабочие места», – подчеркнул руководитель Минсельхозпрода Дагестана.