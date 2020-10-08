ЗАМАНА - Дагестан заявил девять брендов на национальный конкурс «Вкусы России»

Дагестан заявил девять брендов на национальный конкурс «Вкусы России»

Автор
08 октября, 2020. Четверг 11:44
Дагестан заявил девять брендов на национальный конкурс «Вкусы России»

В рамках XXII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2020» министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев объявил о старте I Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России».

Дагестан заявил девять брендов на национальный конкурс «Вкусы России»
Информация

 Он отметил, что практически в каждом регионе страны существует свой бренд продуктов питания, который стал «визитной карточкой» той или иной территории. Конкурс призван популяризировать эти бренды.

 «Российская фермерская продукция сегодня не только не уступает зарубежной, но и по многим параметрам превосходит её. Сейчас мы разрабатываем программу поддержки и развития таких продуктов», – сказал глава Минсельхоза России.

 Федеральный министр уточнил, что итоги конкурса будут подведены в декабре, после чего будет запущена масштабная программа продвижения региональных брендов.

 Дагестан на конкурс заявил девять региональных брендов: дагестанскую баранину, дагестанский рис, высокогорный овечий сыр, дагестанскую сушеную колбасу, дагестанское сушеное мясо, абрикосовый нектар «Ботлих», томатный нектар «Ириб», дидойский чай и чай «Легенда Шамильских гор».

 Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов, участие в федеральном конкурсе позволит региональным брендам выйти на дополнительные рынки сбыта своей продукции, а республике – реализовать свой потенциал в сфере агротуризма и обеспечить дальнейшее развитие сельских территорий.

 «Дагестан постепенно выходит на мировые рынки со своей собственной брендированной продукцией. Пока это не такие значительные объемы, но при помощи Минсельхоза России и организованного им конкурса мы надеемся нарастить наши поставки. У нас есть дагестанская баранина, кизлярский рис – это бренды, которые уже известны за пределами Северного Кавказа. Но существуют и другие пока менее известные, но не менее качественные и полезные продукты. Те же урбеч или сушеная колбаса, их знают в Центральной России, в Поволжье, но эти и другие бренды нуждаются в поддержке. От этого выиграет вся республика. Это развитие сельских территорий, агротуризма, новые рабочие места», – подчеркнул руководитель Минсельхозпрода Дагестана.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top