Правительству Дагестана представили нового врио главы региона Меликова

В торжественной церемонии приняли участие советник Президента РФ Владимир Васильев, представитель полпреда Президента в СКФО Сергей Стариков, руководители органов исполнительной и законодательной власти республики, руководители городов и районов, представители религиозных и общественных организаций, СМИ.

По поручению полномочного представителя Президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки Сергей Стариков зачитал указ главы государства о досрочном прекращении полномочий Главы Дагестана Владимира Васильева.

Напомним, 5 октября Президент России принял отставку руководителя республики Владимира Васильева и назначил его своим советником. Другим указом врио Главы Дагестана назначен Сергей Меликов.

Далее было отмечено, что за три года в республике была проделана огромная работа. «Личное участие Владимира Васильева позволило решить многие вопросы в социальной и экономической сфере, модернизации инфраструктуры, поддержки агропромышленного комплекса, создания новых рабочих мест, развития образования, науки и культуры Дагестана. В настоящее время растет товарооборот по ряду отраслей экономики, увеличивается доходная часть республиканского бюджета. Продолжается системная работа по улучшению управленческих кадров. Особо следует отметить, что в текущем году республика столкнулась с беспрецедентными вызовами в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Благодаря активной работе медицинского сектора республики, всей команды органов власти, местного самоуправления, удалось снизить риски и негативные последствия этого заболевания. В этом есть огромная заслуга Владимира Абдуалиевича. Хочу поблагодарить его за плодотворную успешную работу и пожелать успехов на новом участке работы», – приводит слова Юрия Чайки его представитель.

Затем он вкратце озвучил биографию временно исполняющего обязанности Главы Дагестана. Сергей Алимович Меликов в 1986 году окончил Саратовское высшее военное командное краснознаменное училище внутренних войск им. Ф. Э. Дзержинского, в 2011 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Занимал ряд руководящих должностей в Вооруженных Силах Российской Федерации. В мае 2014 года указом главы государства был назначен полномочным представителем Президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Занимал пост первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Работал в системе законодательной власти, был членом Совета Федерации Федерального Собрания.

Было также отмечено, что назначение Сергея Меликова на должность врио Главы Республики Дагестан свидетельствует о высоком доверии Президента России. «Только объединение всех усилий – ветвей власти региона, муниципальных органов, гражданского общества – приведет к желаемому результату. А именно – к обеспечению высокого качества жизни и благосостояния дагестанцев. Хочу заверить, что вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку как полномочного представителя и на поддержку федеральных органов государственной власти. Прошу депутатов Народного Собрания, независимо от политических взглядов, быть союзниками назначенного Президентом России исполняющего обязанности главы республики и оказывать ему всемерную поддержку. Желаю вам, Сергей Алимович, успехов во все начинаниях на благо республики и нашей великой родины России», – говорится в обращении полпреда Президента в СКФО.

В своем выступлении Сергей Меликов подчеркнул, что «назначение временно исполняющим обязанности Главы Республики Дагестан – это большая честь». «Дагестан – это красивейший древний край с богатой историей, уникальной культурой, самобытными традициями. Об этом я знаю не понаслышке и очень многое связывает меня с этой республикой. Безусловно, известны и проблемы, стоящие перед дагестанским обществом. Многие из них накапливались десятилетиями, некоторые приобрели хронический характер. Это и безработица, и низкий уровень жизни граждан, проблемы в социальной сфере, экономические диспропорции, ущемляющие конституционные права дагестанцев. За последние годы многое сделано на пути решения этих проблем. Наша задача – продолжить эту работу, вывести ее на новый уровень эффективности. Мы должны сделать так, чтобы люди, в том числе проживающие в малых населенных пунктах, на селе, почувствовали позитивные изменения», – сказал врио руководителя республики.

Он вкратце остановился на основных направлениях своей деятельности на посту руководителя региона: «На встрече с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным я сказал, что выделил бы три основных направления в своей деятельности. Первое – это обеспечение безопасности граждан, что особенно актуально в ситуации, когда опасность распространения коронавирусной инфекции не преодолена и практически каждый день возникают новые угрозы интересам граждан, общества, государства, экономике республики. Нужно сделать все, чтобы люди чувствовали уверенность в завтрашнем дне, свою защищенность от эпидемических вспышек, и в том числе от тех посягательств, которые эти вспышки могут вызвать. Второе направление – это преодоление наболевших проблем социально-экономического характера, в том числе улучшение делового климата, повышение инвестиционной привлекательности Дагестана, полноценные институционные преобразования. В плоскости решения задач ускоренного экономического развития у нас огромное поле деятельности. Дагестану необходимо наверстывать упущенное, чтобы встать вровень с другими регионами страны, чтобы сделать республику успешной, благоустроенной, комфортной и для жизни, и для гостей. Ну и третье – это усиление взаимодействия власти и общества, формирование эффективной архитектуры органов власти, открытой для запросов общества, способной их качественно удовлетворить, что потребует не только укрепления исполнительной дисциплины в органах власти, обновления их кадрового состава, но и здоровой общественной активности, продолжения работы по декриминализации региона».

Далее Меликов отметил, что дагестанцам свойственна жизненная энергия, доброта, чувство справедливости. Это, по его мнению, в значительной степени объясняется, почему Дагестан занимает первые позиции в округе по доле граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, граждан, которые занимаются благотворительностью. «Проблема с коронавирусом еще раз показала, что равнодушных к Дагестану людей в стране не оказалось. Ярко это проявилось в период начала борьбы с пандемией, мы продолжаем это видеть и сегодня. Необходимо направить в конструктивное русло эту социальную энергию, в первую очередь энергию молодежи. Я очень рассчитываю на эту категорию граждан Дагестана, которая зачастую остается наедине со своими проблемами, наедине со своим будущим, наедине с вытекающими отсюда негативными последствиями», – заявил врио главы республики.

Он также подчеркнул, что в Дагестане важно создать атмосферу сотрудничества и стремления к успеху: «Общество равных возможностей требует солидарности. Каждый дагестанец должен осознать свою сопричастность к определению будущего республики».

Сергей Меликов выразил благодарность Владимиру Васильеву за проделанную в республике работу: «Позвольте поблагодарить вас за все, что вы сделали для Дагестана, для простых жителей. Благодарю также членов Правительства, депутатов Народного Собрания, муниципальных руководителей, которые оказывали реальную помощь Владимиру Абдуалиевичу в решении сложнейших задач. Я надеюсь, что и дальше мы будем работать с вами так же конструктивно и целенаправленно. В трудных кризисных ситуациях вы много сделали для того, чтобы исполнить свой служебный и гражданский долг. Я рассчитываю, Владимир Абдуалиевич, как на вашу поддержку, так и поддержку тех людей, которые вместе с вами эту сложнейшую задачу, особенно в период пандемии, выполнили».

Советник Президента Владимир Васильев со своей стороны также пожелал Сергею Меликову плодотворной работы на дагестанской земле. Он подчеркнул, что три с лишним года работы в республике, полученный кворум доверия – это не только честь для него, но и высочайшая ответственность. Васильев поблагодарил всех присутствующих за совместную плодотворную работу.

Он подчеркнул, что на начальном этапе было крайне важно выработать доверие и взаимодействие: «Мы начали с того, что от разговоров по борьбе с коррупцией приступили к работе, за что хочу поблагодарить правоохранительные органы, депутатский корпус, всех дагестанцев. Мы понимали, что самое главное – это продемонстрировать людям, что власть, излечиваясь от коррупции и неэффективности, занимается улучшением жизни простых дагестанцев, поэтому прикладывали все усилия в этом направлении».

В ходе своего выступления он рассказал о достигнутых результатах за истекшие годы: это и кадровый конкурс «Мой Дагестан», который позволил подготовить ряд руководителей в органы власти; и проделанная работа по борьбе с коррупцией; и увеличение республиканского бюджета со 100 до 170 млрд рублей, что позволило реализовать большое количество проектов в сфере образования, здравоохранения, благоустройства общественных территорий; и развитие промышленного сектора, сельского хозяйства и многое другое.

«Мы, собирая налоги, показывали людям, что они идут на решения их жизненно важных вопросов. При этом был и общественный, и депутатский контроль, а это лекарство от коррупции, мздоимства и неэффективного использования средств», – подчеркнул Владимир Васильев и выразил благодарность всем, кто был задействован в этой работе.

Он добавил, что годы, проведенные в Дагестане, были тяжелые, но лучшие.

Слова благодарности в адрес экс-руководителя республики сказал и спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов: «Время неумолимо бежит вперед. Мы помним приход в республику Владимира Абдуалиевича. И за эти три с небольшим года удалось сделать немало. Вы об этом хорошо знаете. Благоустраиваются города и села, строятся социальные объекты – школы, детские сады, ясли, бюджет стал совершенно другим. Это прежде всего заслуга Владимира Абдуалиевича. Это надо признать и мы не должны с вами забывать. Но самое большое достижение, на мой взгляд, – это то, что ни один дагестанец не покажет пальцем в сторону Васильева и не скажет плохого слова в его адрес. Он остался до конца честным и чистым. Хочу пожелать ему на новом поприще успехов и попросить не забывать родной Дагестан. А депутаты Народного Собрания вас благодарят за то, что доверяли нам, поручали сложные вопросы, связанные с принятием бюджета, парламентским контролем. Мы это хорошо понимали, ценили и никогда не забудем. Спасибо вам за такое отношение и доверие к парламенту Дагестана».

Говоря о решении главы государства направить в Дагестан в качестве руководителя Сергея Меликова, Хизри Шихсаидов подчеркнул, что это правильный выбор. «Ему не надо изучать сложившуюся в республике ситуацию, людей, потому что он не отрывался от нас по сути дела никогда. Интересовался делами, нашей жизнью. И мы надеемся, что все те необходимые для нас реформы, которые были начаты в предыдущие годы, будут продолжены и принесут пользу нашей родной республике. А это значит – новые рабочие места, налоги, нормальная жизнь дагестанцев», – выразил свою позицию спикер парламента.

В завершение торжественной церемонии Владимир Васильев заверил собравшихся, что он «никуда не уходит» и «готов дальше взаимодействовать» для решения задач во благо республики и страны, а также пожелал успехов в работе Сергею Меликову.