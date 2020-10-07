ЗАМАНА - Врачи Республиканской клинической больницы провели уникальную операцию пациентке из Молдовы

Врачи Республиканской клинической больницы провели уникальную операцию пациентке из Молдовы

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07 октября, 2020. Среда 12:27
Врачи Республиканской клинической больницы провели уникальную операцию пациентке из Молдовы

В отделение онкологии и хирургии Республиканской клинической больницы обратилась пациентка с редчайшим диагнозом – эхинококкоз левого желудочка сердца.

Врачи Республиканской клинической больницы провели уникальную операцию пациентке из Молдовы
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Пациентка жаловалась на боли в грудной клетке, одышку и кашель. Первым делом, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку в мире, родные больной предположили, что это коронавирус. Однако при проведении тщательных исследований, врачи в Молдове диагностировали у пациентки эхинококкоз левого желудочка сердца.

Эхинококкоз сердца — это хроническое паразитарное заболевание, которое характеризуется гельминтной инвазией, это своего рода «нашествие червей», и кистообразованием в стенке органа. Развивается в результате попадания яиц гельминта в организм человека. Может привести к эмболии крупных сосудов и тампонаде сердца, проще говоря, закупорке сосудов и нарушению кровоснабжения органа.

Патология не только редкая, но и крайне сложная, а, следовательно, требующая от врача особых знаний и опыта для ее лечения.

«Мы очень долго искали специалистов, которые бы взялись за решение проблемы, - рассказывает дочь пациентки Наталья Время. – Нашли мы их в России. В Сеченовском университете в Москве, куда мы приехали за помощью, нам посоветовали обратиться в Дагестан, к профессору Газияву Мусаеву, что мы и сделали, приехав из Молдовы в Махачкалу».

Стоит отметить, что эхинококковая болезнь для Дагестана эндемична, поэтому специалистам в регионе не составляет особо труда грамотно диагностировать патологию. Однако коварство болезни заключается в том, что в основном, она поражает печень и легкие. Случаи поражения сердца даже во всем мире встречаются крайне редко.

«К сожалению, когда эхинококковая болезнь поражает сердце, то очень часто эти пациенты не доживают до операции и погибают еще до того, как киста была обнаружена, - рассказывает главный врач Республиканской клинической больницы, профессор Газияв Мусаев. – Нашей пациентке повезло: эхинококковая киста не проникла в полость сердца и именно это дало нам время на устранение патологии, а значит, спасло ей жизнь».

Бригада хирургов во главе с профессором Газиявом Мусаевым удалила эхинококковую кисту, которая из-за внушительных размеров (это порядка 9 см), сдавливала аорту, нарушая кровообращение органов и систем организма. Операция, которая длилась несколько часов, как и послеоперационный период, прошли успешно. В настоящее время пациентке предстоит реабилитационный период и нахождение под наблюдением инфекциониста.
И что самое главное - теперь жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает. После операции и недельного пребывания в стационаре, она чувствует себя хорошо и уже отправилась на родину, в Кишинев.

 
 

 

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