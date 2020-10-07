В этот день подвели итоги истекшего учебного года, поощрили победителей и призеров республиканских олимпиад и конкурсов, их наставников и родителей.

Поздравить педагогов, победителей, призеров и их родителей пришли глава района Джарулла Омаров, его заместители Рамазан Нухкадиев и Абдулгамид Джамалов, руководители Центра развития образования, Управления образования и комитета по туризму и делам молодежи.

Открыли мероприятия с чествования лучших работников сферы образования, внесших большой личный вклад в организацию образовательного процесса. Профессиональной награды «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» удостоились директор Трисанчинской средней школы – Алена Абдуллаева, учитель Бускринской школы – Хадижат Абдуллабекова, учитель Калкнинской школы – Патимат Маммаева, Уму Чупанова – учитель Зильбачинской школы и Земфира Юсупова – учитель Меусишинской школы.

Ведомственные награды педагогам вручил глава муниципалитета Джарулла Омаров.

В ходе мероприятия руководство муниципалитета вручило сертификаты на получение денежных средств победителям и призерам на сумму от одной тысячи до тридцати тысяч рублей.

Сертификат на 30 000 рублей получила, одна из победительниц регионального этапа олимпиады среди школьников, ученица 10 класса Кищинской средней школы Зайнаб Алиева, за подготовку победителя преподаватель Шамиль Алиев получил сертификат на 10 000 рублей, родитель – 5 000 рублей.

Также, в этот день подвели итоги рейтинга образовательных учреждений за истекший учебный год. Согласно положения о конкурсе, образовательные учреждения по количеству обучающихся и по материально-технической оснащенности распределены на 4 группы, по которым в трех номинациях поощрения получили 12 общеобразовательных учреждений.

За высокие показатели учебной и педагогической деятельности Сертификат на сумму 30 000 рублей, вручили директору Кищинской средней школы Рамазану Магомедову. Это школа — лидер среди всех образовательных учреждений района.

Второе место, в тройке лучших образовательных учреждений района первой группы, занимает Уркарахская многопрофильная гимназия – которая получила сертификат на 20 000 рублей, и замыкает тройку лидеров Кищинская многопрофильная гимназия и получает 10 000 рублей.

Вторую группу лидеров из четырех, открывает Чишилинская школа и получает сертификат на 25 000 рублей, в третьей группе лидирует Сутбукская школа, которой вручили сертификат на 20 тыс рублей.

Среди основных образовательных учреждений в четвертой группе лидирует Мирзидтынская основная школа и получает сертификат на 15 тыс рублей.

В номинации «Лучшее дошкольное учреждение года» абсолютным лидером стало дошкольное учреждение «Солнышко» села Уркарах и получила сертификат на 10 000 рублей.

Не забыли в этот день и о педагогах- победителях и призерах региональных конкурсов педагогического мастерства.

Учитель родного языка и литературы Уркарахской многопрофильной гимназии Раисат Абдуллаева получила сертификат на 8000 рублей, за победу в конкурсе «Лучший учитель родного языка – 2020».

Учитель истории и обществознания Уркарахской многопрофильной гимназии Мурад Абдурахманов получил сертификат на 5000 рублей, за 3-е место на зональном этапе конкурса «Лучший учитель года – 2020»

Воспитатель дошкольного учреждения «Солнышко» Бугакова Мальвина Ибадуллаговна получила сертификат на 10 000 рублей за третье место на республиканском конкурсе «Воспитатель года – 2020».

Всех участников мероприятий с профессиональным праздником и с полученными наградами поздравил глава района, поблагодарил за бесценный и самоотверженный труд, за доброту, за чуткость и за самоотдачу.

«Стимулирование и материальная поддержка обучающихся, их родителей и педагогов, дающих высокое качество образования и развивающих творческий, физический, культурный потенциал учащихся, а также родителей победителей – это основная цель развития системы образования Дахадаевского района.

Созданная в администрации района комиссия, ежегодно, в начале мая, подводит итоги учебного года и представляет списки на поощрение. Уверен в том, что в следующем году вас, победителей и призеров будет намного больше. Успехов вам!» — сказал Джарулла Омаров.

Напомним, что Положение о ежегодном единовременном материальном поощрении победителей и призеров региональных и российских олимпиад и конкурсов — учителей, учеников и родителей учащихся – разработано в администрации муниципалитета еще в 2017 году. Ежегодно на эти цели администрация муниципалитета выделяет более 600 000 рублей.