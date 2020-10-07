25 махачкалинских дворов из 34 отремонтированы по федеральной программе

Работы по благоустройству в рамках реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году ведутся в 34 дворах Махачкалы. К 6 октября процент завершенных объектов составляет порядка 75 от общего числа охваченных ремонтом дворовых территорий.

Об этом рассказал начальник столичного Управления жилищно-коммунального хозяйства Шамиль Магомедов в ходе посещения дворовых территорий домов №15б по улице им. Аскерханова и №15 по улице им. А. Алиева.

Чиновник отметил, все запланированные работы по благоустройству должны быть сданы к 30 октября. По его словам, к сегодняшнему дню полностью завершены работы на 25 из 34 объектов. На остальных ремонт находится на стадии завершения: ведется асфальтирование, укладка тротуарной плитки, прорезиненного покрытия, установка лавочек, урн, игровых и спортивных комплексов.

Реализация программы на территории дагестанской столицы ведется в соответствии с графиком, а по некоторым объектам – с опережением.

Кроме того, проводится ремонт и благоустройство 12 общественных пространств, в том числе парковых зон и скверов.

По словам Магомедова, подрядчики выполняют благоустройство качественно, и главное – в соответствии с пожеланиями жителей, которые являются полноправными партнерами в реализации федеральной программы. Махачкалинцы принимают активное участие в разработке проектов, контролируют весь процесс ремонта и благоустройства.