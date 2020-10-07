ЗАМАНА - 25 махачкалинских дворов из 34 отремонтированы по федеральной программе

25 махачкалинских дворов из 34 отремонтированы по федеральной программе

Автор
07 октября, 2020. Среда 12:13
25 махачкалинских дворов из 34 отремонтированы по федеральной программе

Работы по благоустройству в рамках реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году ведутся в 34 дворах Махачкалы. К 6 октября процент завершенных объектов составляет порядка 75 от общего числа охваченных ремонтом дворовых территорий.

25 махачкалинских дворов из 34 отремонтированы по федеральной программе
Информация

Об этом рассказал начальник столичного Управления жилищно-коммунального хозяйства Шамиль Магомедов в ходе посещения дворовых территорий домов №15б по улице им. Аскерханова и №15 по улице им. А. Алиева.

Чиновник отметил, все запланированные работы по благоустройству должны быть сданы к 30 октября. По его словам, к сегодняшнему дню полностью завершены работы на 25 из 34 объектов. На остальных ремонт находится на стадии завершения: ведется асфальтирование, укладка тротуарной плитки, прорезиненного покрытия, установка лавочек, урн, игровых и спортивных комплексов.

Реализация программы на территории дагестанской столицы ведется в соответствии с графиком, а по некоторым объектам – с опережением.

Кроме того, проводится ремонт и благоустройство 12 общественных пространств, в том числе парковых зон и скверов.

По словам Магомедова, подрядчики выполняют благоустройство качественно, и  главное – в соответствии с пожеланиями жителей, которые являются полноправными партнерами в реализации федеральной программы. Махачкалинцы принимают активное участие в  разработке проектов, контролируют весь процесс ремонта и благоустройства.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top