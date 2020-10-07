Хаджимурад Малаев дал первое большое интервью

«Коронавирус с нами навсегда, мы будем с этим жить. Сейчас идет вторая волна, возможно, будет и третья. Придет время и найдутся лекарства, прививки, но вирус поселился надолго», – заявил Малаев. Он отметил, что каждая семья в республике столкнулась с этой проблемой во многом из-за отсутствия настороженности: «Мы за это заплатили тяжелыми утратами, в каждом селе и роду люди теряли близких. Сейчас и люди понимают, и мы понимаем, что с этим надо свыкнуться, но остерегать себя нужно. Каждая болезнь приходит к нам, чтобы мы переоценили свою жизнь. Вирус – серьезный враг». По словам главврача ГКБ Махачкалы, все дни работы были непростыми, и даже сейчас: «Каждое утро – это сводка, которая идет от дежурных. Вглядываешься в цифру, смотришь на летальность, сколько больных поступило. С апреля это идет как один непрекращающийся день. В пик к нам поступало 240 человек в сутки и все – тяжелые пациенты. Каждому нужно внимание, а на всех персонала не хватало. Когда мы разговаривали с врачами из других российских больниц, то поняли, что ни к кому столько не поступало. Было непонимание, что это за болезнь, и не было настороженности у населения. Это нас удручало». В «красную» зону вместе с Хаджимурадом Малаевым вошли его дочь и супруга. «Семья озвучила свое мнение: когда все начнется, они заходят вместе со мной. Внутри я был рад, что они приняли такое решение. Для коллектива оказалось так, что если главврач вместе с семьей заходит в “красную” зону, значит и мы будем рядом. В этом и было сплочение, мы были как она команда, никто никого не обманывал», – рассказал он.