В 10 селах Дагестана установлены фельдшерско-акушерские пункты

В 10 селах Дагестана открыли новые модульные фельдшерско-акушерские пункты, сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе Минздрава РД. На данный момент ожидается закупка оборудования и установка еще 20 подобных пунктов.

Напомним, в этом году планировалось установить 29 ФАПов, из которых 19 в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» и 10 за счет региональных средств. Но Минздрав РД благодаря сэкономленным средствам откроет еще один дополнительный ФАП, и до конца текущего года свои двери уже откроют 30 новых медпунктов.

В приоритете те регионы республики, в которых есть очевидный недостаток в подобных пунктах. Современные фельдшерско-акушерские пункты уже приобрели села Акушинского, Сергокалинского, Каякентского, Дербентского, Табасаранского и Хивского районов.

По словам главы Минздрава Джамалудина Гаджиибрагимова, данные пункты смогут значительно увеличить возможность оказания первичной медико-санитарной помощи для жителей.

«Пункты оснащаются всем необходимым для оказания и плановой, и неотложной и экстренной помощи и соответствуют современным требованиям», – сказал глава ведомства.