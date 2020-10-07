ЗАМАНА - В 10 селах Дагестана установлены фельдшерско-акушерские пункты

В 10 селах Дагестана установлены фельдшерско-акушерские пункты

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07 октября, 2020. Среда 09:07
В 10 селах Дагестана установлены фельдшерско-акушерские пункты

В 10 селах Дагестана открыли новые модульные фельдшерско-акушерские пункты, сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе Минздрава РД. На данный момент ожидается закупка оборудования и установка еще 20 подобных пунктов.

В 10 селах Дагестана установлены фельдшерско-акушерские пункты
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Напомним, в этом году планировалось установить 29 ФАПов, из которых 19 в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» и 10 за счет региональных средств. Но Минздрав РД благодаря сэкономленным средствам откроет еще один дополнительный ФАП, и до конца текущего года свои двери уже откроют 30 новых медпунктов.

В приоритете те регионы республики, в которых есть очевидный недостаток в подобных пунктах. Современные фельдшерско-акушерские пункты уже приобрели села Акушинского, Сергокалинского, Каякентского, Дербентского, Табасаранского и Хивского районов.

По словам главы Минздрава Джамалудина Гаджиибрагимова, данные пункты смогут значительно увеличить возможность оказания первичной медико-санитарной помощи для жителей.

«Пункты оснащаются всем необходимым для оказания и плановой, и неотложной и экстренной помощи и соответствуют современным требованиям», – сказал глава ведомства.

 

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