Владимир Васильев отметил благодарностью достижение управленческих кадров Республики Дагестан

Владимир Васильев напомнил о программе «Бережливое Правительство», работа по которой давно ведется в республике и в частности отметил: «Эта работа проводится благодаря тому опыту, который был накоплен Атоммашем. Данные достижения стали возможными в связи с современной системой организации труда». Подробнее об этом рассказал Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов. Он указал, что происходит синергия тех проектов, которые были запущены в республике. «То, что проект дагестанской команды «Создание условий для обеления экономики и формирования «белых» производственных кластеров путем развития преференциальных зон, разработки и внедрения финансовых и организационных мер поддержки» занял 1-е место, является закономерным итогом реализации проектов «Мой Дагестан», «Бережливое производство», «Бережливое Правительство», которые развиваются во всех министерствах и ведомствах региона», - выразил уверенность Владимир Иванов. Финальный этап образовательной программы проходил 3 октября на базе Южно-Российского института управления РАНХиГС в Ростове-на-Дону. Команду региона, в которую вошли представители Администрации Главы и Правительства РД, а также руководители органов исполнительной власти, возглавлял министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов. Вручая благодарность команде управленцев, Владимир Васильев подчеркнул: «Это большое достижение и работа Правительства, Администрации, бизнеса, общественных организаций. Мы с вами помним, что в республике еще недавно говорили о борьбе с коррупцией, об «обелении» экономики. Сегодня уже то, что докладывают наши представители, оценивается как реальный результат. Это с одной стороны приятно, но очень ответственно для всех нас».